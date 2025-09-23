Затори на дорозі Одеса–Рені 23 вересня: ускладнення руху лише на окремих ділянках

До Молдови не виїхати — що відбувається на трасі Одеса-Рені
Сьогодні, 23 вересня, на трасі Одеса–Рені у напрямку до пунктів пропуску на кордоні з Молдовою спостерігаються затримки через скупчення транспорту. Проте ускладнення руху мають локальний характер і стосуються лише деяких ділянок дороги. Водночас на південному напрямку області шлях до кордону з Румунією залишається вільним, без будь-яких затримок чи черг.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
У напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігається невелика затримка через скупчення автомобілів. Затори зафіксовані біля Нижньодністровського парку та на виїзді з Одеси. Час у дорозі до кордону перевищує одну годину.
Затори до Орлівки
На міжнародній трасі М-15 в напрямку Орлівки рух проходить без затримок. Сьогодні час у дорозі до кордону на Дунаї становитиме менше 4 годин. Водії можуть спокійно розраховувати на вільний проїзд.
Затори на Рені
На шляху до Рені рух відбувається без затримок — черг біля кордону не спостерігається. Поїздка триватиме понад 4 години. Крім того, існує альтернативний маршрут, який майже повністю пролягатиме територією сусідньої держави.
