Затори на дорозі Одеса–Рені 23 вересня: ускладнення руху лише на окремих ділянках

Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 23 вересня, на трасі Одеса–Рені у напрямку до пунктів пропуску на кордоні з Молдовою спостерігаються затримки через скупчення транспорту. Проте ускладнення руху мають локальний характер і стосуються лише деяких ділянок дороги. Водночас на південному напрямку області шлях до кордону з Румунією залишається вільним, без будь-яких затримок чи черг.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

У напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігається невелика затримка через скупчення автомобілів. Затори зафіксовані біля Нижньодністровського парку та на виїзді з Одеси. Час у дорозі до кордону перевищує одну годину.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На міжнародній трасі М-15 в напрямку Орлівки рух проходить без затримок. Сьогодні час у дорозі до кордону на Дунаї становитиме менше 4 годин. Водії можуть спокійно розраховувати на вільний проїзд.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На шляху до Рені рух відбувається без затримок — черг біля кордону не спостерігається. Поїздка триватиме понад 4 години. Крім того, існує альтернативний маршрут, який майже повністю пролягатиме територією сусідньої держави.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

