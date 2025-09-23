Пробки на дороге Одесса-Рени 23 сентября: осложнения движения только на отдельных участках

Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 23 сентября, на трассе Одесса-Рени по направлению к пунктам пропуска на границе с Молдовой наблюдаются задержки из-за скопления транспорта. Однако осложнения движения носят локальный характер и касаются лишь некоторых участков дороги. В то же время на южном направлении области путь к границе с Румынией остается свободным, без каких-либо задержек или очередей.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдается небольшая задержка из-за скопления автомобилей. Пробки зафиксированы возле Нижнеднестровского парка и на выезде из Одессы. Время в пути до границы превышает один час.

Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На международной трассе М-15 в направлении Орловки движение проходит без задержек. Сегодня время в пути до границы на Дунае составит менее 4 часов. Водители могут спокойно рассчитывать на свободный проезд.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На пути к Рени движение происходит без задержек — очередей у границы не наблюдается. Поездка продлится более 4 часов. Кроме того, существует альтернативный маршрут, который почти полностью будет пролегать по территории соседнего государства.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

