Україна
Головна Одеса До Молдови не виїхати — що відбувається на трасі Одеса-Рені

До Молдови не виїхати — що відбувається на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 15:39
Затори на трасі Одеса–Рені 9 жовтня: рух до кордону з Молдовою ускладнено, до Румунії – без проблем
Автівки в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна митна служба

Сьогодні, 9 жовтня на трасі Одеса–Рені в напрямку пункту пропуску на кордоні з Молдовою місцями спостерігаються затори. Затримки руху є лише на окремих ділянках дороги. Водночас рух транспорту до кордону з Румунією проходить без ускладнень і затримок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" сформувалися невеликі автомобільні черги. Затримки руху помічені поблизу Нижньодністровського парку та на виїзді з Одеси. Тепер час у дорозі до кордону складає понад годину.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

По міжнародній трасі М-15 у напрямку Орлівки заторів не спостерігається. Очікуваний час в дорозі до дунайського кордону сьогодні майже 4 години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На шляху до Рені заторів немає, рух автомобілів відбувається вільно. Орієнтовний час подорожі становить трохи більше 4 годин. Також існує альтернативний маршрут, який майже повністю проходить через територію сусідньої держави.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps
 

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що найчастіше ламається в електромобілях. Також ми писали про те, чи треба чистити фільтр в авто, чи їх одразу треба змінювати.

Одеса кордон авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
