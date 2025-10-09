Затори на трасі Одеса–Рені 9 жовтня: рух до кордону з Молдовою ускладнено, до Румунії – без проблем

До Молдови не виїхати — що відбувається на трасі Одеса-Рені
Сьогодні, 9 жовтня на трасі Одеса–Рені в напрямку пункту пропуску на кордоні з Молдовою місцями спостерігаються затори. Затримки руху є лише на окремих ділянках дороги. Водночас рух транспорту до кордону з Румунією проходить без ускладнень і затримок.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" сформувалися невеликі автомобільні черги. Затримки руху помічені поблизу Нижньодністровського парку та на виїзді з Одеси. Тепер час у дорозі до кордону складає понад годину.
Затори до Орлівки
По міжнародній трасі М-15 у напрямку Орлівки заторів не спостерігається. Очікуваний час в дорозі до дунайського кордону сьогодні майже 4 години.
Затори на Рені
На шляху до Рені заторів немає, рух автомобілів відбувається вільно. Орієнтовний час подорожі становить трохи більше 4 годин. Також існує альтернативний маршрут, який майже повністю проходить через територію сусідньої держави.
