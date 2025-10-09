Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Молдову не выехать — что происходит на трассе Одесса-Рени

В Молдову не выехать — что происходит на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 15:39
Пробки на трассе Одесса-Рени 9 октября: движение к границе с Молдовой затруднено, к Румынии - без проблем
Машины в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная таможенная служба

Сегодня, 9 октября, на трассе Одесса-Рени в направлении пункта пропуска на границе с Молдовой местами наблюдаются пробки. Задержки движения есть только на отдельных участках дороги. В то же время движение транспорта к границе с Румынией проходит без осложнений и задержек.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сформировались небольшие автомобильные очереди. Задержки движения замечены вблизи Нижнеднестровского парка и на выезде из Одессы. Теперь время в пути до границы составляет более часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

По международной трассе М-15 в направлении Орловки пробок не наблюдается. Ожидаемое время в пути до дунайской границы сегодня почти 4 часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На пути к Рени пробок нет, движение автомобилей происходит свободно. Ориентировочное время путешествия составляет чуть более 4 часов. Также существует альтернативный маршрут, который почти полностью проходит через территорию соседнего государства.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, что чаще всего ломается в электромобилях. Также мы писали о том, надо ли чистить фильтр в авто, или их сразу надо менять.

Одесса граница авто Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации