Пробки на трассе Одесса-Рени 9 октября: движение к границе с Молдовой затруднено, к Румынии - без проблем

В Молдову не выехать — что происходит на трассе Одесса-Рени
Сегодня, 9 октября, на трассе Одесса-Рени в направлении пункта пропуска на границе с Молдовой местами наблюдаются пробки. Задержки движения есть только на отдельных участках дороги. В то же время движение транспорта к границе с Румынией проходит без осложнений и задержек.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сформировались небольшие автомобильные очереди. Задержки движения замечены вблизи Нижнеднестровского парка и на выезде из Одессы. Теперь время в пути до границы составляет более часа.
Пробки до Орловки
По международной трассе М-15 в направлении Орловки пробок не наблюдается. Ожидаемое время в пути до дунайской границы сегодня почти 4 часа.
Пробки на Рени
На пути к Рени пробок нет, движение автомобилей происходит свободно. Ориентировочное время путешествия составляет чуть более 4 часов. Также существует альтернативный маршрут, который почти полностью проходит через территорию соседнего государства.
