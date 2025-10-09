Пробки на трассе Одесса-Рени 9 октября: движение к границе с Молдовой затруднено, к Румынии - без проблем

Машины в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная таможенная служба

Сегодня, 9 октября, на трассе Одесса-Рени в направлении пункта пропуска на границе с Молдовой местами наблюдаются пробки. Задержки движения есть только на отдельных участках дороги. В то же время движение транспорта к границе с Румынией проходит без осложнений и задержек.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сформировались небольшие автомобильные очереди. Задержки движения замечены вблизи Нижнеднестровского парка и на выезде из Одессы. Теперь время в пути до границы составляет более часа. Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

По международной трассе М-15 в направлении Орловки пробок не наблюдается. Ожидаемое время в пути до дунайской границы сегодня почти 4 часа.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На пути к Рени пробок нет, движение автомобилей происходит свободно. Ориентировочное время путешествия составляет чуть более 4 часов. Также существует альтернативный маршрут, который почти полностью проходит через территорию соседнего государства.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

