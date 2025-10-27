Затори на трасі Одеса–Рені 27 жовтня у напрямку Молдови: як планувати поїздки

Авто на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У вечірній час понеділка, 27 жовтня, на шляху Одеса–Рені в сторону молдовського кордону спостерігаються уповільнення руху через складні дорожні умови на окремих ділянках траси. Водіям рекомендують враховувати можливі затори та планувати поїздки з запасом часу. Водночас рух у напрямку кордону з Румунією проходить безперебійно і без затримок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються сильні затори на виїзді з Одеси та трохи менші біля Нижньодністровського парку перед кордоном. Подорож до кордону триватиме майже півтори годину. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух автомобілів у напрямку Орлівки відбувається без заторів та затримок. Сьогодні приблизний час поїздки до прикордонного пункту на Дунаї становить близько 4 годин. Крім того, існує альтернативний маршрут, який здебільшого пролягатиме територією Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух автомобілів на трасі до Рені проходить вільно, без пробок і затримок. Орієнтовний час поїздки зараз становить трохи більше 4 годин. Також є альтернативний маршрут, який проходить через територію Молдови.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

