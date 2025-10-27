Пробки на трассе Одесса-Рени 27 октября в направлении Молдовы: как планировать поездки

Авто на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В вечернее время понедельника, 27 октября, на пути Одесса-Рени в сторону молдавской границы наблюдаются замедления движения из-за сложных дорожных условий на отдельных участках трассы. Водителям рекомендуют учитывать возможные пробки и планировать поездки с запасом времени. В то же время движение в направлении границы с Румынией проходит бесперебойно и без задержек.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются сильные пробки на выезде из Одессы и немного меньше возле Нижнеднестровского парка перед границей. Путешествие до границы продлится почти полтора часа. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки до Орловки

Движение автомобилей в направлении Орловки происходит без пробок и задержек. Сегодня примерное время поездки до пограничного пункта на Дунае составляет около 4 часов. Кроме того, существует альтернативный маршрут, который в основном будет пролегать по территории Молдовы.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение автомобилей на трассе до Рени проходит свободно, без пробок и задержек. Ориентировочное время поездки сейчас составляет чуть больше 4 часов. Также есть альтернативный маршрут, который проходит через территорию Молдовы.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

