Головна Одеса До Молдови не виїхати — що відбувається на трасі Одеса-Рені

До Молдови не виїхати — що відбувається на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 09:15
Оновлено: 09:29
Затори на трасі Одеса–Рені 1 листопада: рекомендації водіям
Авто в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У суботу вранці, 1 листопада, на трасі Одеса–Рені, яка веде до молдовського кордону, фіксуються затримки у русі. На окремих ділянках дорога сповільнена, тож водіям радять врахувати можливі затори та планувати поїздки з урахуванням додаткового часу. Водночас шлях до кордону з Румунією проходить без обмежень і рух там здійснюється вільно.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

На маршруті до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються затори. Ускладнення руху є поблизу Нижньодністровського парку неподалік кордону. Крім того, сильні затримки спостерігаються на самому  КПП. Проїзд до кордону може зайняти понад годину.

Затори до Молдови на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух автомобілів у напрямку Орлівки після проходження кордону з Молдовою, відбувається без затримок. Приблизний час поїздки до прикордонного пункту на Дунаї сьогодні складає близько 4 годин.

Затори до Орлівки на трасі Одеса-Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух на трасі до міста Рені проходить вільно, без жодних заторів і затримок. Орієнтовний час у дорозі наразі складає трохи більше чотирьох годин. Окрім того, доступний альтернативний маршрут, що пролягатиме через територію Молдови.

Затори до Рені на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, які нюанси з документами можуть викликати проблеми при перетені кордону. Також ми писали про те, які дизельні двигуни не ламаються.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
