Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Молдову не выехать — что происходит на трассе Одесса-Рени

В Молдову не выехать — что происходит на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 09:15
обновлено: 09:06
Пробки на трассе Одесса-Рени 1 ноября: рекомендации водителям
Авто в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В субботу утром, 1 ноября, на трассе Одесса-Рени, которая ведет к молдавской границе, фиксируются задержки в движении. На отдельных участках дорога замедлена, поэтому водителям советуют учесть возможные пробки и планировать поездки с учетом дополнительного времени. В то же время путь к границе с Румынией проходит без ограничений и движение там осуществляется свободно.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки в Молдову

На маршруте к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются пробки. Осложнение движения есть вблизи Нижнеднестровского парка недалеко от границы. Кроме того, сильные задержки наблюдаются на самом КПП. Проезд до границы может занять более часа.

Затори до Молдови на трасі Одеса-Рені
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение автомобилей в направлении Орловки после прохождения границы с Молдовой, происходит без задержек. Примерное время поездки до пограничного пункта на Дунае сегодня составляет около 4 часов.

Затори до Орлівки на трасі Одеса-Рені
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение на трассе в город Рени проходит свободно, без пробок и задержек. Ориентировочное время в пути сейчас составляет чуть более четырех часов. Кроме того, доступен альтернативный маршрут, который будет пролегать через территорию Молдовы.

Затори до Рені на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, какие нюансы с документами могут вызвать проблемы при пересечении границы. Также мы писали о том, какие дизельные двигатели не ломаются.

Одесса КПП дороги Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации