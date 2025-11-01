Пробки на трассе Одесса-Рени 1 ноября: рекомендации водителям

Авто в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В субботу утром, 1 ноября, на трассе Одесса-Рени, которая ведет к молдавской границе, фиксируются задержки в движении. На отдельных участках дорога замедлена, поэтому водителям советуют учесть возможные пробки и планировать поездки с учетом дополнительного времени. В то же время путь к границе с Румынией проходит без ограничений и движение там осуществляется свободно.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

На маршруте к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются пробки. Осложнение движения есть вблизи Нижнеднестровского парка недалеко от границы. Кроме того, сильные задержки наблюдаются на самом КПП. Проезд до границы может занять более часа. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение автомобилей в направлении Орловки после прохождения границы с Молдовой, происходит без задержек. Примерное время поездки до пограничного пункта на Дунае сегодня составляет около 4 часов.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение на трассе в город Рени проходит свободно, без пробок и задержек. Ориентировочное время в пути сейчас составляет чуть более четырех часов. Кроме того, доступен альтернативный маршрут, который будет пролегать через территорию Молдовы.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

