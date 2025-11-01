Пробки на трассе Одесса-Рени 1 ноября: рекомендации водителям

В Молдову не выехать — что происходит на трассе Одесса-Рени
В субботу утром, 1 ноября, на трассе Одесса-Рени, которая ведет к молдавской границе, фиксируются задержки в движении. На отдельных участках дорога замедлена, поэтому водителям советуют учесть возможные пробки и планировать поездки с учетом дополнительного времени. В то же время путь к границе с Румынией проходит без ограничений и движение там осуществляется свободно.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
На маршруте к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются пробки. Осложнение движения есть вблизи Нижнеднестровского парка недалеко от границы. Кроме того, сильные задержки наблюдаются на самом КПП. Проезд до границы может занять более часа.
Пробки до Орловки
Движение автомобилей в направлении Орловки после прохождения границы с Молдовой, происходит без задержек. Примерное время поездки до пограничного пункта на Дунае сегодня составляет около 4 часов.
Пробки на Рени
Движение на трассе в город Рени проходит свободно, без пробок и задержек. Ориентировочное время в пути сейчас составляет чуть более четырех часов. Кроме того, доступен альтернативный маршрут, который будет пролегать через территорию Молдовы.
