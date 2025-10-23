Затори на трасі Одеса–Рені 23 жовтня 2025: ускладнений рух до кордону з Молдовою, проїзд до Румунії безперешкодний

До Молдови не виїхати — ситуація на трасі Одеса-Рені
У четвер, 23 жовтня, на трасі Одеса–Рені в бік молдовського кордону виникають затримки через ускладнення руху на деяких відрізках дороги. Водіям радять враховувати можливість заторів та планувати час у дорозі з запасом. Натомість шлях до румунського кордону проходить без перешкод і затримок.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються локальні затори. Затримки зафіксовані на виїзді з Одеси та біля Нижньодністровського парку та села Маяки. Час у дорозі до кордону зараз понад годину.
Затори до Орлівки
Проїзд автомобільним транспортом у напрямку Орлівки відбувається без затримок. Сьогодні приблизна тривалість поїздки до кордону на Дунаї складає близько 4 годин. Водіям рекомендують враховувати цей час під час планування подорожі та без вагань вирушати до пункту пропуску.
Затори на Рені
На дорозі до Рені після контрольного пункту "Паланка" рух транспортних засобів відбувається плавно, без ускладнень і заторів. Наразі приблизний час подорожі становить трохи більше 4 годин.
