Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса До Молдови не виїхати — ситуація на трасі Одеса-Рені

До Молдови не виїхати — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 15:09
Оновлено: 15:25
Затори на трасі Одеса–Рені 23 жовтня 2025: ускладнений рух до кордону з Молдовою, проїзд до Румунії безперешкодний
КПП в Україні. Фото ілюстративне: Државна прикордонна служба

У четвер, 23 жовтня, на трасі Одеса–Рені в бік молдовського кордону виникають затримки через ускладнення руху на деяких відрізках дороги. Водіям радять враховувати можливість заторів та планувати час у дорозі з запасом. Натомість шлях до румунського кордону проходить без перешкод і затримок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються локальні затори. Затримки зафіксовані на виїзді з Одеси та біля Нижньодністровського парку та села Маяки. Час у дорозі до кордону зараз понад годину.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Проїзд автомобільним транспортом у напрямку Орлівки відбувається без затримок. Сьогодні приблизна тривалість поїздки до кордону на Дунаї складає близько 4 годин. Водіям рекомендують враховувати цей час під час планування подорожі та без вагань вирушати до пункту пропуску.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На дорозі до Рені після контрольного пункту "Паланка" рух транспортних засобів відбувається плавно, без ускладнень і заторів. Наразі приблизний час подорожі становить трохи більше 4 годин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Україні з'являться паркомісця для батьків з дітьми. Також ми писали про те, які найгірші дизельні двигуни у Ford.

Одеса кордон КПП Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації