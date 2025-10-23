Затори на трасі Одеса–Рені 23 жовтня 2025: ускладнений рух до кордону з Молдовою, проїзд до Румунії безперешкодний

КПП в Україні. Фото ілюстративне: Државна прикордонна служба

У четвер, 23 жовтня, на трасі Одеса–Рені в бік молдовського кордону виникають затримки через ускладнення руху на деяких відрізках дороги. Водіям радять враховувати можливість заторів та планувати час у дорозі з запасом. Натомість шлях до румунського кордону проходить без перешкод і затримок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються локальні затори. Затримки зафіксовані на виїзді з Одеси та біля Нижньодністровського парку та села Маяки. Час у дорозі до кордону зараз понад годину. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Проїзд автомобільним транспортом у напрямку Орлівки відбувається без затримок. Сьогодні приблизна тривалість поїздки до кордону на Дунаї складає близько 4 годин. Водіям рекомендують враховувати цей час під час планування подорожі та без вагань вирушати до пункту пропуску.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На дорозі до Рені після контрольного пункту "Паланка" рух транспортних засобів відбувається плавно, без ускладнень і заторів. Наразі приблизний час подорожі становить трохи більше 4 годин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Україні з'являться паркомісця для батьків з дітьми. Також ми писали про те, які найгірші дизельні двигуни у Ford.