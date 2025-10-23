Пробки на трассе Одесса-Рени 23 октября 2025: затруднено движение до границы с Молдовой, проезд в Румынию беспрепятственный

В Молдову не выехать — ситуация на трассе Одесса-Рени
В четверг, 23 октября, на трассе Одесса-Рени в сторону молдавской границы возникают задержки из-за осложнений движения на некоторых отрезках дороги. Водителям советуют учитывать возможность пробок и планировать время в пути с запасом. Зато путь к румынской границе проходит без помех и задержек.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются локальные пробки. Задержки зафиксированы на выезде из Одессы и возле Нижнеднестровского парка и села Маяки. Время в пути до границы сейчас более часа.
Пробки до Орловки
Проезд автомобильным транспортом в направлении Орловки происходит без задержек. Сегодня примерная продолжительность поездки до границы на Дунае составляет около 4 часов. Водителям рекомендуют учитывать это время при планировании путешествия и без колебаний отправляться в пункт пропуска.
Пробки на Рени
На дороге в Рени после контрольного пункта "Паланка" движение транспортных средств происходит плавно, без осложнений и пробок. Сейчас примерное время путешествия составляет чуть более 4 часов.
