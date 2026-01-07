Відео
Головна Одеса До Молдови не виїхати — ситуація на трасі Одеса-Рені

До Молдови не виїхати — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 15:40
Затори на автодорозі Одеса–Рені 7 січня: ситуація, рекомендації та оновлення від Google Maps
Автівки стоять на КПП. Фото ілюстративне: Міністерство внутрішніх справ

У середу, 7 січня, на трасі Одеса–Рені в напрямку до кордону з Молдовою утворилися великі затори, через які водіям тривалий час стояти в чергах. Варто зауважити, що додаток Google Maps іноді не відображає актуальну ситуацію на дорозі та може пропонувати маршрути, які не враховують скупчення транспорту. Рекомендується заздалегідь планувати поїздки, враховувати можливі затримки та слідкувати за оновленнями дорожньої обстановки.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

На під’їзді до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" виникли значні затори. Ускладнення руху спостерагіються на виїзді з Одеси, біля села Маяки, в районі Нижньодністровського парку та безпосередньо на самому КПП. Час у дорозі до кордону становить приблизно 1 годину 22 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух у напрямку до КПП "Орлівка" здійснюється без затримок. Затори можуть виникати лише на під’їзді до транзитної зони КПП "Паланка". На самому пункті пропуску "Орлівка" черги відсутні. Орієнтовний час проходження маршруту — близько 4 годин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух у бік Рені проходить без затримок. Після проходження транзитної зони на КПП "Паланка" проїзд стає значно легшим. Загальний час у дорозі становить близько 4,4 години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, на яких ще КПП України є затори. Також ми писали про те, які вживані авто подорожчають у 2026 році.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
