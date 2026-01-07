Видео
Главная Одесса В Молдову не выехать — ситуация на трассе Одесса-Рени

В Молдову не выехать — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 15:40
Пробки на автодороге Одесса-Рени 7 января: ситуация, рекомендации и обновления от Google Maps
Машины стоят на КПП. Фото иллюстративное: Министерство внутренних дел

В среду, 7 января, на трассе Одесса-Рени по направлению к границе с Молдовой образовались большие пробки, из-за которых водителям длительное время стоять в очередях. Стоит заметить, что приложение Google Maps иногда не отображает актуальную ситуацию на дороге и может предлагать маршруты, которые не учитывают скопления транспорта. Рекомендуется заранее планировать поездки, учитывать возможные задержки и следить за обновлениями дорожной обстановки.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

На подъезде к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" возникли значительные пробки. Осложнения движения наблюдаются на выезде из Одессы, возле села Маяки, в районе Нижнеднестровского парка и непосредственно на самом КПП. Время в пути до границы составляет примерно 1 час 22 минуты.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение по направлению к КПП "Орловка" осуществляется без задержек. Пробки могут возникать только на подъезде к транзитной зоне КПП "Паланка". На самом пункте пропуска "Орловка" очереди отсутствуют. Ориентировочное время прохождения маршрута — около 4 часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение в сторону Рени проходит без задержек. После прохождения транзитной зоны на КПП "Паланка" проезд становится значительно легче. Общее время в пути составляет около 4,4 часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, на каких еще КПП Украины есть пробки. Также мы писали о том, какие подержанные авто подорожают в 2026 году.

Одесса КПП авто Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
