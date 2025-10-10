Затори на трасі Одеса–Рені в напрямку Молдови 10 жовтня, рух до Румунії без ускладнень

До Молдови не виїхати — ситуація на трасі Одеса-Рені сьогодні
10 жовтня на трасі Одеса–Рені в бік пункту пропуску на кордоні з Молдовою місцями виникають затори. Проте затримки є лише на деяких відрізках дороги. У той же час рух транспорту до кордону з Румунією проходить без затримок і проблем.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" сформувалися невеликі автомобільні черги. Затримки руху помічені поблизу Нижньодністровського парку та сильний затор на виїзді з Одеси. Тепер час у дорозі до кордону становить майже 1,5 години.
Затори до Орлівки
На міжнародній трасі М-15 у напрямку Орлівки заторів немає. Сьогодні приблизний час подорожі до дунайського кордону становить близько 4 годин.
Затори на Рені
На маршруті до Рені заторів не спостерігається, транспорт курсує безперешкодно. Орієнтовна тривалість поїздки — 4,5 години. Також доступний альтернативний шлях, який здебільшого пролягатиме через територію сусідньої країни.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, які авто не витримують пробіг в 100 000 км. Також ми писали про те, що застосунок Waze нарешті почав широко впроваджувати функцію "Розмовне повідомлення"
Читайте Новини.LIVE!