Пробки на трассе Одесса-Рени в направлении Молдовы 10 октября, движение в Румынию без осложнений

В Молдову не выехать — ситуация на трассе Одесса-Рени сегодня
10 октября на трассе Одесса-Рени в сторону пункта пропуска на границе с Молдовой местами возникают пробки. Однако задержки есть лишь на некоторых отрезках дороги. В то же время движение транспорта к границе с Румынией проходит без задержек и проблем.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки к Молдове
В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сформировались небольшие автомобильные очереди. Задержки движения замечены вблизи Нижнеднестровского парка и сильная пробка на выезде из Одессы. Теперь время в пути до границы составляет почти 1,5 часа.
Пробки до Орловки
На международной трассе М-15 в направлении Орловки пробок нет. Сегодня примерное время путешествия до дунайской границы составляет около 4 часов.
Пробки на Рени
На маршруте до Рени пробок не наблюдается, транспорт курсирует беспрепятственно. Ориентировочная продолжительность поездки — 4,5 часа. Также доступен альтернативный путь, который в основном будет пролегать через территорию соседней страны.
