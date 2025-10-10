Видео
Видео

Главная Одесса В Молдову не выехать — ситуация на трассе Одесса-Рени сегодня

В Молдову не выехать — ситуация на трассе Одесса-Рени сегодня

Дата публикации 10 октября 2025 14:23
Пробки на трассе Одесса-Рени в направлении Молдовы 10 октября, движение в Румынию без осложнений
Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Общественное Луцк

10 октября на трассе Одесса-Рени в сторону пункта пропуска на границе с Молдовой местами возникают пробки. Однако задержки есть лишь на некоторых отрезках дороги. В то же время движение транспорта к границе с Румынией проходит без задержек и проблем.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки к Молдове

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сформировались небольшие автомобильные очереди. Задержки движения замечены вблизи Нижнеднестровского парка и сильная пробка на выезде из Одессы. Теперь время в пути до границы составляет почти 1,5 часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На международной трассе М-15 в направлении Орловки пробок нет. Сегодня примерное время путешествия до дунайской границы составляет около 4 часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На маршруте до Рени пробок не наблюдается, транспорт курсирует беспрепятственно. Ориентировочная продолжительность поездки — 4,5 часа. Также доступен альтернативный путь, который в основном будет пролегать через территорию соседней страны.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, какие авто не выдерживают пробег в 100 000 км. Также мы писали о том, что приложение Waze наконец-то начало широко внедрять функцию "Разговорное сообщение"

Одесса граница авто Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
