Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу — що відомо
До Молдови не виїхати — величезні затори на трасі Одеса-Рені

До Молдови не виїхати — величезні затори на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 14:01
Затори на трасі Одеса-Рені 25 вересня через виїзд хасидів: рух до Молдови ускладнений
Прикордонник перевіряє авто. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 25 вересня, на трасі Одеса-Рені у напрямку кордону з Молдовою спостегріються великі затори. Черги утворилися через виїзд хасидів, після свят, з України. Попри це рух у напрямку Румунії вільний.  

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

Затори до Молдови

У напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" рух заблоковано через велике скупчення автівок та автобусів. Затори утворилися на виїзді з Одеси, поблизу Нижньодністровського парку та на самому КПП, де зібралися сотні хасидів. Згідно з картами, тривалість поїздки до кордону перевищує 60 хвилин. Однак, щоб пройти КПП треба постояти в черзі декілька годин. Очевидці повідомляють, що стоять у заторі на Паланці понад 6 годин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps
Затори на трасі Одеса-Рені
Хасиди в черзі на КПП "Паланка". Фото: Новини.LIVE

Затори до Орлівки

На міжнародній трасі М-15 в напрямку Орлівки рух також ускладнено. Затори спостерігаються в районі КПП "Паланка". Сьогодні час у дорозі після проходження КПП "Паланка" до кордону на Дунаї становитиме майже 4 години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

По дорозі до Рені також є затори в районі кордону з Молдовою. Поїздка триватиме близько 4,5 годин, після проїзду КПП "Паланка". Крім того, існує альтернативний маршрут, який майже повністю пролягатиме територією сусідньої держави.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми писали про те, які авто для купівлі варто уникати водіям. Також ми повідомляли про те, яка роботизована коробка передач в авто краща.

Одеса кордон авто Одеська область Новини Одеси виїзд за кордон
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
