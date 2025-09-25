Затори на трасі Одеса-Рені 25 вересня через виїзд хасидів: рух до Молдови ускладнений

До Молдови не виїхати — величезні затори на трасі Одеса-Рені
Сьогодні, 25 вересня, на трасі Одеса-Рені у напрямку кордону з Молдовою спостегріються великі затори. Черги утворилися через виїзд хасидів, після свят, з України. Попри це рух у напрямку Румунії вільний.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
У напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" рух заблоковано через велике скупчення автівок та автобусів. Затори утворилися на виїзді з Одеси, поблизу Нижньодністровського парку та на самому КПП, де зібралися сотні хасидів. Згідно з картами, тривалість поїздки до кордону перевищує 60 хвилин. Однак, щоб пройти КПП треба постояти в черзі декілька годин. Очевидці повідомляють, що стоять у заторі на Паланці понад 6 годин.
Затори до Орлівки
На міжнародній трасі М-15 в напрямку Орлівки рух також ускладнено. Затори спостерігаються в районі КПП "Паланка". Сьогодні час у дорозі після проходження КПП "Паланка" до кордону на Дунаї становитиме майже 4 години.
Затори на Рені
По дорозі до Рені також є затори в районі кордону з Молдовою. Поїздка триватиме близько 4,5 годин, після проїзду КПП "Паланка". Крім того, існує альтернативний маршрут, який майже повністю пролягатиме територією сусідньої держави.
