Пробки на трассе Одесса-Рени 25 сентября из-за выезда хасидов: движение в Молдову затруднено

Пограничник проверяет авто. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 25 сентября, на трассе Одесса-Рени в направлении границы с Молдовой образуются большие пробки. Очереди образовались из-за выезда хасидов, после праздников, из Украины. Несмотря на это движение в направлении Румынии свободное.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" движение заблокировано из-за большого скопления автомобилей и автобусов. Пробки образовались на выезде из Одессы, вблизи Нижнеднестровского парка и на самом КПП, где собрались сотни хасидов. Согласно картам, продолжительность поездки до границы превышает 60 минут. Однако, чтобы пройти КПП надо постоять в очереди несколько часов. Очевидцы сообщают, что стоят в пробке на Паланке более 6 часов.

Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Хасиды в очереди на КПП "Паланка". Фото: Новини.LIVE

Пробки до Орловки

На международной трассе М-15 в направлении Орловки движение также затруднено. Пробки наблюдаются в районе КПП "Паланка". Сегодня время в пути после прохождения КПП "Паланка" до границы на Дунае составит почти 4 часа.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

По дороге в Рени также есть пробки в районе границы с Молдовой. Поездка продлится около 4,5 часов, после проезда КПП "Паланка". Кроме того, существует альтернативный маршрут, который почти полностью будет пролегать по территории соседнего государства.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

