20 жовтня: ускладнення руху на трасі Одеса–Рені в бік кордону з Молдовою

У п'ятницю, 20 жовтня, на трасі Одеса–Рені в бік кордону з Молдовою проїзд ускладнено. Затримки руху є на певних ділянках дороги. Водіям варто враховувати, що час у дорозі може збільшитися. Водночас до Румунії проїзд вільний.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

У напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися сильні затори. Найбільші затримки руху зафіксовані в районі Нижньодністровського парку. Час у дорозі до кордону займатиме трохи більше години. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

До Орлівки рух автомобілів вільний. Сьогодні приблизний час подорожі до дунайського кордону становить менше 4 годин. Тому водії можуть спокійно вирушати до КПП.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На дорозі до Рені після КПП "Паланка" заторів не спостерігається, транспорт курсує безперешкодно. Однак на шляху до — великі черги. Орієнтовна тривалість поїздки майже 4,5 години.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

