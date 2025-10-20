Відео
Україна
Головна Одеса До Молдови проїзду немає — що відбувається на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 14:59
Оновлено: 14:44
20 жовтня: ускладнення руху на трасі Одеса–Рені в бік кордону з Молдовою
Автівки в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У п'ятницю, 20 жовтня, на трасі Одеса–Рені в бік кордону з Молдовою проїзд ускладнено. Затримки руху є на певних ділянках дороги. Водіям варто враховувати, що час у дорозі може збільшитися. Водночас до Румунії проїзд вільний.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

У напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися сильні затори. Найбільші затримки руху зафіксовані в районі Нижньодністровського парку. Час у дорозі до кордону займатиме трохи більше години. 

Затори по дорозі до Молдови
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

До Орлівки рух автомобілів вільний. Сьогодні приблизний час подорожі до дунайського кордону становить менше 4 годин. Тому водії можуть спокійно вирушати до КПП.

Затори по дорозі до КПП Орлівка
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На дорозі до Рені після КПП "Паланка" заторів не спостерігається, транспорт курсує безперешкодно. Однак на шляху до — великі черги. Орієнтовна тривалість поїздки майже 4,5 години. 

Затори по дорозі до Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи варто купувати вживаний Mercedes GLC X253 та що треба знати перед ухваленням рішення. Також ми писали про те, коли краще перетинати кордон України та Польщі.

Одеса КПП авто Одеська область затори Новини Одеси закордон
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
