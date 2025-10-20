20 октября: осложнение движения на трассе Одесса-Рени в сторону границы с Молдовой

В Молдову проезда нет — что происходит на трассе Одесса–Рени
В пятницу, 20 октября, на трассе Одесса-Рени в сторону границы с Молдовой проезд затруднен. Задержки движения есть на определенных участках дороги. Водителям следует учитывать, что время в пути может увеличиться. В то же время в Румынию проезд свободный.
В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались сильные пробки. Наибольшие задержки движения зафиксированы в районе Нижнеднестровского парка. Время в пути до границы будет занимать чуть больше часа.
До Орловки движение автомобилей свободное. Сегодня примерное время путешествия до дунайской границы составляет менее 4 часов. Поэтому водители могут спокойно отправляться к КПП.
На дороге в Рени после КПП "Паланка" пробок не наблюдается, транспорт курсирует беспрепятственно. Однако на пути к — большие очереди. Ориентировочная продолжительность поездки почти 4,5 часа.
