Україна
До Молдови проїзду немає — що відбувається на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 15:18
Оновлено: 15:55
Затори на трасі Одеса–Рені 26 листопада через закриття «Орлівки»
Автівки в заторі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба України

У середу, 26 листопада, на трасі Одеса–Рені утворилися тривалі затримки. Рух у бік молдовського та румунського кордонів практично стоїть. Однією з причин стало тимчасове призупинення роботи пункту пропуску "Орлівка" після чергової атаки російських військ. Водії мають враховувати можливість довгого простою та заздалегідь обирати альтернативні шляхи.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

На дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються сильні затори в кількох ділянках. Затримки зафіксовано на виїзді з Одеси, біля КПП "Нижньодністровський" та безпосередньо перед КПП. Час очікування на дорозі до кордону займе майже 1,5 години.

Затори до Молдови на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Старокозачого

Рух у напрямку КПП "Старокозаче" також відбувається із затримками. Затори спостерігаються на виїзді з Одеси, біля Нацпарку та перед КПП "Паланка". Час у дорозі займе близько 1,5 години.

Затори до Молдови на трасі Одеса-Рені
Затори до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух у бік Рені й надалі залишається повільним перед молдовським кордоном. Після перетину пункту пропуску траса вже майже порожня — проїзд відбувається без черг і затримок. Подорож загалом займає понад чотири години. Водіям також пропонують варіант об’їзду, який здебільшого проходить територією Молдови.

Затори до Молдови на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли, що ветерани можуть отримати компенсацію за обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності навіть якщо їхня страховка вже не діє. Також ми писали про те, яка батарея на вживаних Tesla Model 3 демонструє вищу довговічність.

Одеса кордон КПП дороги авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
