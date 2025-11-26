Пробки на трассе Одесса-Рени 26 ноября из-за закрытия "Орловки"

Машины в пробке на границе. Иллюстративное фото: Государственная пограничная служба Украины

В среду, 26 ноября, на трассе Одесса-Рени образовались длительные задержки. Движение в сторону молдавской и румынской границ практически стоит. Одной из причин стало временное приостановление работы пункта пропуска "Орловка" после очередной атаки российских войск. Водители должны учитывать возможность долгого простоя и заранее выбирать альтернативные пути.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

На дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются сильные пробки в нескольких участках. Задержки зафиксированы на выезде из Одессы, возле КПП "Нижнеднестровский" и непосредственно перед КПП. Время ожидания на дороге к границе займет почти 1,5 часа. Пробки в Молдову. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки до Староказачьего

Движение в направлении КПП "Староказачье" также происходит с задержками. Пробки наблюдаются на выезде из Одессы, возле Нацпарка и перед КПП "Паланка". Время в пути займет около 1,5 часа.

Пробки до Староказачьего. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение в сторону Рени и в дальнейшем остается медленным перед молдавской границей. После пересечения пункта пропуска трасса уже почти пустая — проезд происходит без очередей и задержек. Путешествие в целом занимает более четырех часов. Водителям также предлагают вариант объезда, который в основном проходит по территории Молдовы.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

