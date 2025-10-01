Відео
До Молдови рух ускладнено — де затори на трасі Одеса-Рені

До Молдови рух ускладнено — де затори на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 16:56
Затори на трасі Одеса–Рені 1 жовтня: ускладнений рух до кордонів з Молдовою та Румунією
Автівка та автобус на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

1 жовтня на трасі Одеса–Рені в напрямку митних пунктів на кордоні з Молдовою утворилися затори. Проблеми з проїздом спостерігаються лише на деяких ділянках дороги. Також спостерігаються ускладнення руху в напрямку кордону з Румунією. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

В напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" сформувалися невеликі черги автомобілів. Затори спостерігаються поблизу Нижньодністровського парку, в районі села Маяки та на виїзді з Одеси. Час у дорозі до кордону наразі понад годину.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На трасі М-15 у напрямку Орлівки також є затор в районі КПП "Паланка" та на виїзді з Одеси. Сьогоднішня поїздка до дунайського кордону триватиме майже 4 години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На шляху до Рені також є затори. Рух транспорту ускладнено на виїзді з Одеси та в районі КПП "Паланка". Поїздка займе понад 4,5 години. Також доступний альтернативний маршрут, що майже повністю проходить територією сусідньої держави.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми писали про шість прихованих недоліків японських автомобілів. Також ми повідомляли про те, чому найкращі вживані автомобілі продають пенсіонери в Німеччині.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
