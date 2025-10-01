Пробки на трассе Одесса-Рени 1 октября: затруднено движение к границам с Молдовой и Румынией

Машина и автобус на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

1 октября на трассе Одесса-Рени в направлении таможенных пунктов на границе с Молдовой образовались пробки. Проблемы с проездом наблюдаются лишь на некоторых участках дороги. Также наблюдаются осложнения движения в направлении границы с Румынией.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки в Молдову

В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сформировались небольшие очереди автомобилей. Пробки наблюдаются вблизи Нижнеднестровского парка, в районе села Маяки и на выезде из Одессы. Время в пути к границе сейчас более часа.

Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На трассе М-15 в направлении Орловки также есть пробка в районе КПП "Паланка" и на выезде из Одессы. Сегодняшняя поездка к дунайской границе продлится почти 4 часа.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На пути к Рени также есть пробки. Движение транспорта затруднено на выезде из Одессы и в районе КПП "Паланка". Поездка займет более 4,5 часов. Также доступен альтернативный маршрут, который почти полностью проходит по территории соседнего государства.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы писали о шести скрытых недостатках японских автомобилей. Также мы сообщали о том, почему самые лучшие подержанные автомобили продают пенсионеры в Германии.