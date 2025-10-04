Затори 4 жовтня на трасі Одеса–Рені: ускладнення руху до Молдови, вільний проїзд до Румунії

Авто стоять у заторі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні зранку, 4 жовтня, на трасі Одеса–Рені в бік митних пунктів на кордоні з Молдовою місцями утворилися затори. Затримки руху спостерігаються лише на окремих ділянках дороги. Натомість транспортний потік до кордону з Румунією проходить без ускладнень.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори до Молдови

В напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" сформувалися невеликі черги автомобілів. Затори спостерігаються поблизу Нижньодністровського парку та на виїзді з Одеси. Час у дорозі до кордону наразі понад годину.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На міжнародній трасі М-15 у напрямку Орлівки заторів не спостерігається. Сьогоднішня поїздка до дунайського кордону триватиме понад 3,5 години.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На шляху до Рені заторів також немає. Рух транспорту вільний. Поїздка займе трохи більше 4 годин. Також доступний альтернативний маршрут, що майже повністю проходить територією сусідньої держави.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми писали про те, скільки в Україні коштує обслуговування вживаного Renault Megane. Також ми повідомляли, що британці назвали найкращі електромобілі у 2025 році.