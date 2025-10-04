Затори 4 жовтня на трасі Одеса–Рені: ускладнення руху до Молдови, вільний проїзд до Румунії

До Молдови рух ускладнено — де затори на трасі Одеса-Рені
Сьогодні зранку, 4 жовтня, на трасі Одеса–Рені в бік митних пунктів на кордоні з Молдовою місцями утворилися затори. Затримки руху спостерігаються лише на окремих ділянках дороги. Натомість транспортний потік до кордону з Румунією проходить без ускладнень.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
В напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" сформувалися невеликі черги автомобілів. Затори спостерігаються поблизу Нижньодністровського парку та на виїзді з Одеси. Час у дорозі до кордону наразі понад годину.
Затори до Орлівки
На міжнародній трасі М-15 у напрямку Орлівки заторів не спостерігається. Сьогоднішня поїздка до дунайського кордону триватиме понад 3,5 години.
Затори на Рені
На шляху до Рені заторів також немає. Рух транспорту вільний. Поїздка займе трохи більше 4 годин. Також доступний альтернативний маршрут, що майже повністю проходить територією сусідньої держави.
