Пробки 4 октября на трассе Одесса-Рени: затруднение движения в Молдову, свободный проезд в Румынию

Авто стоят в пробке на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня утром, 4 октября на трассе Одесса-Рени в сторону таможенных пунктов на границе с Молдовой местами образовались пробки. Задержки движения наблюдаются лишь на отдельных участках дороги. Зато транспортный поток к границе с Румынией проходит без осложнений.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сформировались небольшие очереди автомобилей. Пробки наблюдаются вблизи Нижнеднестровского парка и на выезде из Одессы. Время в пути к границе сейчас более часа.

Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На международной трассе М-15 в направлении Орловки пробок не наблюдается. Сегодняшняя поездка до дунайской границы продлится более 3,5 часа.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На пути к Рени пробок также нет. Движение транспорта свободное. Поездка займет чуть больше 4 часов. Также доступен альтернативный маршрут, который почти полностью проходит по территории соседнего государства.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

