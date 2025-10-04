Пробки 4 октября на трассе Одесса-Рени: затруднение движения в Молдову, свободный проезд в Румынию

В Молдову движение затруднено — где пробки на трассе Одесса-Рени
Сегодня утром, 4 октября на трассе Одесса-Рени в сторону таможенных пунктов на границе с Молдовой местами образовались пробки. Задержки движения наблюдаются лишь на отдельных участках дороги. Зато транспортный поток к границе с Румынией проходит без осложнений.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сформировались небольшие очереди автомобилей. Пробки наблюдаются вблизи Нижнеднестровского парка и на выезде из Одессы. Время в пути к границе сейчас более часа.
Пробки до Орловки
На международной трассе М-15 в направлении Орловки пробок не наблюдается. Сегодняшняя поездка до дунайской границы продлится более 3,5 часа.
Пробки на Рени
На пути к Рени пробок также нет. Движение транспорта свободное. Поездка займет чуть больше 4 часов. Также доступен альтернативный маршрут, который почти полностью проходит по территории соседнего государства.
