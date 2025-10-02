Затори на трасі Одеса–Рені 2 жовтня: де очікувати затримки на під’їзді до пунктів пропуску

Автівки стоять у черзі поблизу кордону. Фото ілюстративне: Суспільне Луцьк

Сьогодні, 2 жовтня, на дорозі Одеса–Рені у напрямку до пунктів пропуску зафіксовані затримки через скупчення автомобілів. Проблеми з рухом мають локальний характер і стосуються конкретних відрізків траси.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори до Молдови

У напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" рух уповільнюється через накопичення автівок. Затори утворилися поблизу Нижньодністровського парку, на виїзді з Одеси та найбільшв скупчення в районі села Маяки. Тривалість поїздки до кордону перевищує 60 хвилин.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На міжнародній трасі М-15 в напрямку Орлівки рух також ускладнено. Затори спостерігаються до та після КПП "Паланка", а також в районі Маяків. Сьогодні час у дорозі до кордону на Дунаї становитиме менше 4 годин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На шляху до Рені також є затори в районі кордону з Молдовою. Поїздка триватиме понад 4 години. Крім того, існує альтернативний маршрут, який майже повністю пролягатиме територією сусідньої держави.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як довго служать гальмівні диски в авто. Також ми писали про те, водіїв яких автомобілів штрафують частіше.