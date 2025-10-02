Пробки на трассе Одесса-Рени 2 октября: где ожидать задержки на подъезде к пунктам пропуска

В Молдову и Румынию не выехать — ситуация на трассе Одесса-Рени
Сегодня, 2 октября, на дороге Одесса-Рени по направлению к пунктам пропуска зафиксированы задержки из-за скопления автомобилей. Проблемы с движением носят локальный характер и касаются конкретных отрезков трассы.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" движение замедляется из-за накопления автомобилей. Пробки образовались вблизи Нижнеднестровского парка, на выезде из Одессы и наиболее скопления в районе села Маяки. Продолжительность поездки до границы превышает 60 минут.
Пробки до Орловки
На международной трассе М-15 в направлении Орловки движение также затруднено. Пробки наблюдаются до и после КПП "Паланка", а также в районе Маяков. Сегодня время в пути до границы на Дунае составит менее 4 часов.
Пробки на Рени
На пути к Рени также есть пробки в районе границы с Молдовой. Поездка продлится более 4 часов. Кроме того, существует альтернативный маршрут, который почти полностью будет пролегать по территории соседнего государства.
Напомним, мы сообщали о том, как долго служат тормозные диски в авто. Также мы писали о том, водителей каких автомобилей штрафуют чаще.
Читайте Новини.LIVE!