Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Молдову и Румынию не выехать — ситуация на трассе Одесса-Рени

В Молдову и Румынию не выехать — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 15:54
Пробки на трассе Одесса-Рени 2 октября: где ожидать задержки на подъезде к пунктам пропуска
Машины стоят в очереди вблизи границы. Фото иллюстративное: Общественное Луцк

Сегодня, 2 октября, на дороге Одесса-Рени по направлению к пунктам пропуска зафиксированы задержки из-за скопления автомобилей. Проблемы с движением носят локальный характер и касаются конкретных отрезков трассы.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки в Молдову

В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" движение замедляется из-за накопления автомобилей. Пробки образовались вблизи Нижнеднестровского парка, на выезде из Одессы и наиболее скопления в районе села Маяки. Продолжительность поездки до границы превышает 60 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На международной трассе М-15 в направлении Орловки движение также затруднено. Пробки наблюдаются до и после КПП "Паланка", а также в районе Маяков. Сегодня время в пути до границы на Дунае составит менее 4 часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На пути к Рени также есть пробки в районе границы с Молдовой. Поездка продлится более 4 часов. Кроме того, существует альтернативный маршрут, который почти полностью будет пролегать по территории соседнего государства.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, как долго служат тормозные диски в авто. Также мы писали о том, водителей каких автомобилей штрафуют чаще.

Одесса граница авто Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации