Пробки на трассе Одесса-Рени 2 октября: где ожидать задержки на подъезде к пунктам пропуска

Машины стоят в очереди вблизи границы. Фото иллюстративное: Общественное Луцк

Сегодня, 2 октября, на дороге Одесса-Рени по направлению к пунктам пропуска зафиксированы задержки из-за скопления автомобилей. Проблемы с движением носят локальный характер и касаются конкретных отрезков трассы.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" движение замедляется из-за накопления автомобилей. Пробки образовались вблизи Нижнеднестровского парка, на выезде из Одессы и наиболее скопления в районе села Маяки. Продолжительность поездки до границы превышает 60 минут.

Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На международной трассе М-15 в направлении Орловки движение также затруднено. Пробки наблюдаются до и после КПП "Паланка", а также в районе Маяков. Сегодня время в пути до границы на Дунае составит менее 4 часов.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На пути к Рени также есть пробки в районе границы с Молдовой. Поездка продлится более 4 часов. Кроме того, существует альтернативный маршрут, который почти полностью будет пролегать по территории соседнего государства.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

