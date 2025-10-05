Затори на трасі Одеса–Рені 5 жовтня: затримки руху в напрямку кордонів з Молдовою та Румунією

Автівки стоять на КПП. Фото ілюстративне: Міністерство внутрішніх справ

Сьогодні, зранку, 5 жовтня, на трасі Одеса–Рені у напрямку на кордонів з Молдовою та Румунією місцями утворилися затори. Затримки руху фіксуються лише на окремих ділянках дороги. Тож водіям потрібно буде постояти в чергах.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

По дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися невеликі черги автомобілів. Затримки руху зафіксовані біля Нижньодністровського парку, перед КПП та на виїзді з Одеси. Час проїзду до кордону наразі перевищує одну годину.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На трасі М-15 у напрямку Орлівки також утворився затор. Водіям доведеться почекати в черзі після виїзду з КПП "Паланка". Прогнозований час поїздки до дунайського кордону сьогодні становитиме понад 3,5 години.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

По дорозі до Рені затори також є, рух транспорту ускладнено на виїзді з Молдови.. Тривалість поїздки складе трохи більше 4 годин. Крім того, є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію сусідньої країни.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

