Пробки на трассе Одесса-Рени 5 октября: задержки движения в направлении границ с Молдовой и Румынией

Машины стоят на КПП. Фото иллюстративное: Министерство внутренних дел

Сегодня утром, 5 октября, на трассе Одесса-Рени в направлении границ с Молдовой и Румынией местами образовались пробки. Задержки движения фиксируются только на отдельных участках дороги. Поэтому водителям нужно будет постоять в очередях.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

По дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались небольшие очереди автомобилей. Задержки движения зафиксированы возле Нижнеднестровского парка, перед КПП и на выезде из Одессы. Время проезда до границы сейчас превышает один час.

Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На трассе М-15 в направлении Орловки также образовалась пробка. Водителям придется подождать в очереди после выезда с КПП "Паланка". Прогнозируемое время поездки до дунайской границы сегодня составит более 3,5 часа.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

По дороге в Рени пробки также есть, движение транспорта затруднено на выезде из Молдовы. Продолжительность поездки составит чуть более 4 часов. Кроме того, есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию соседней страны.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

