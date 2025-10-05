Пробки на трассе Одесса-Рени 5 октября: задержки движения в направлении границ с Молдовой и Румынией

В Молдову и Румынию не выехать — ситуация на трассе Одесса-Рени
Сегодня утром, 5 октября, на трассе Одесса-Рени в направлении границ с Молдовой и Румынией местами образовались пробки. Задержки движения фиксируются только на отдельных участках дороги. Поэтому водителям нужно будет постоять в очередях.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
По дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались небольшие очереди автомобилей. Задержки движения зафиксированы возле Нижнеднестровского парка, перед КПП и на выезде из Одессы. Время проезда до границы сейчас превышает один час.
Пробки до Орловки
На трассе М-15 в направлении Орловки также образовалась пробка. Водителям придется подождать в очереди после выезда с КПП "Паланка". Прогнозируемое время поездки до дунайской границы сегодня составит более 3,5 часа.
Пробки на Рени
По дороге в Рени пробки также есть, движение транспорта затруднено на выезде из Молдовы. Продолжительность поездки составит чуть более 4 часов. Кроме того, есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию соседней страны.
Напомним, мы сообщали о том, как правильно выбрать популярный среди украинцев б/у Subaru Forester. Также мы писали о том, почему в Украине следует покупать компактный кроссовер.
Читайте Новини.LIVE!