Главная Одесса В Молдову и Румынию не выехать — ситуация на трассе Одесса-Рени

В Молдову и Румынию не выехать — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 09:15
Пробки на трассе Одесса-Рени 5 октября: задержки движения в направлении границ с Молдовой и Румынией
Машины стоят на КПП. Фото иллюстративное: Министерство внутренних дел

Сегодня утром, 5 октября, на трассе Одесса-Рени в направлении границ с Молдовой и Румынией местами образовались пробки. Задержки движения фиксируются только на отдельных участках дороги. Поэтому водителям нужно будет постоять в очередях.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

По дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались небольшие очереди автомобилей. Задержки движения зафиксированы возле Нижнеднестровского парка, перед КПП и на выезде из Одессы. Время проезда до границы сейчас превышает один час.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На трассе М-15 в направлении Орловки также образовалась пробка. Водителям придется подождать в очереди после выезда с КПП "Паланка". Прогнозируемое время поездки до дунайской границы сегодня составит более 3,5 часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

По дороге в Рени пробки также есть, движение транспорта затруднено на выезде из Молдовы. Продолжительность поездки составит чуть более 4 часов. Кроме того, есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию соседней страны.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, как правильно выбрать популярный среди украинцев б/у Subaru Forester. Также мы писали о том, почему в Украине следует покупать компактный кроссовер.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
