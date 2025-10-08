Відео
Головна Одеса До Молдови та Румунії не виїхати — затори на трасі Одеса-Рені

До Молдови та Румунії не виїхати — затори на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 15:46
Затори на трасі Одеса–Рені 8 жовтня: черги біля кордону з Молдовою та Румунією
Автівки на одному із КПП. Фото ілюстративне Державна прикордонна служба

Сьогодні, 8 жовтня, на трасі Одеса–Рені в напрямку кордонів із Молдовою та Румунією утворилися значні затори. Затримки спостерігаються на окремих відрізках дороги. Водіїв закликають враховувати можливість тривалих простоїв і планувати свої поїздки з урахуванням поточного трафіку.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

На трасі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися невеликі затори автомобілів. Сильні затримки спостерігаються поблизу біля КПП, та села Маяки, а також на виїзді з Одеси. Через це час проїзду до кордону наразі перевищує одну годину.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори на Паланку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На трасі М-15 у напрямку Орлівки спостерігаються затори. До кордону з Молдовю доведеться декілька разів простояти в чергах, а також після проходження КПП "Паланка". Водіям варто врахувати час очікування в черзі перед виїздом. Сьогодні приблизний час подорожі до дунайського кордону майже 4 години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На дорозі до Рені утворилися черги, при цьому найбільші ускладнення спостерігаються по дорозі до та на виїзді з Молдови. Загальний час поїздки наразі майже 4,5 години. Водночас доступний альтернативний маршрут, який майже повністю проходити територією сусідньої країни і може стати вигідним варіантом для оминання головних заторів.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли, що водії можуть отримати штраф за неправильне взуття. Також ми писали, що у Києві можуть автоматизувати штрафи за неправильне паркування.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
