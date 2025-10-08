Пробки на трассе Одесса-Рени 8 октября: очереди у границы с Молдовой и Румынией

Машины на одном из КПП. Фото иллюстративное Государственная пограничная служба

Сегодня, 8 октября, на трассе Одесса-Рени в направлении границ с Молдовой и Румынией образовались значительные пробки. Задержки наблюдаются на отдельных отрезках дороги. Водителей призывают учитывать возможность длительных простоев и планировать свои поездки с учетом текущего трафика.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки до Молдовы

На трассе к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались небольшие пробки автомобилей. Сильные задержки наблюдаются вблизи возле КПП и села Маяки, а также на выезде из Одессы. Из-за этого время проезда к границе сейчас превышает один час.

Пробки на Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На трассе М-15 в направлении Орловки наблюдаются пробки. До границы с Молдовой придется несколько раз простоять в очередях, а также после прохождения КПП "Паланка". Водителям стоит учесть время ожидания в очереди перед выездом. Сегодня примерное время путешествия до дунайской границы почти 4 часа.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На дороге в Рени образовались очереди, при этом наибольшие осложнения наблюдаются по дороге к и на выезде из Молдовы. Общее время поездки сейчас почти 4,5 часа. В то же время доступен альтернативный маршрут, который почти полностью проходить по территории соседней страны и может стать выгодным вариантом для обхода главных пробок.

Пробки в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали, что водители могут получить штраф за неправильную обувь. Также мы писали, что в Киеве могут автоматизировать штрафы за неправильную парковку.