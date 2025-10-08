Пробки на трассе Одесса-Рени 8 октября: очереди у границы с Молдовой и Румынией

В Молдову и Румынию не выехать — пробки на трассе Одесса-Рени
Сегодня, 8 октября, на трассе Одесса-Рени в направлении границ с Молдовой и Румынией образовались значительные пробки. Задержки наблюдаются на отдельных отрезках дороги. Водителей призывают учитывать возможность длительных простоев и планировать свои поездки с учетом текущего трафика.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки до Молдовы
На трассе к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались небольшие пробки автомобилей. Сильные задержки наблюдаются вблизи возле КПП и села Маяки, а также на выезде из Одессы. Из-за этого время проезда к границе сейчас превышает один час.
Пробки до Орловки
На трассе М-15 в направлении Орловки наблюдаются пробки. До границы с Молдовой придется несколько раз простоять в очередях, а также после прохождения КПП "Паланка". Водителям стоит учесть время ожидания в очереди перед выездом. Сегодня примерное время путешествия до дунайской границы почти 4 часа.
Пробки на Рени
На дороге в Рени образовались очереди, при этом наибольшие осложнения наблюдаются по дороге к и на выезде из Молдовы. Общее время поездки сейчас почти 4,5 часа. В то же время доступен альтернативный маршрут, который почти полностью проходить по территории соседней страны и может стать выгодным вариантом для обхода главных пробок.
