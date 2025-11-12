Відео
Відео

Головна Одеса До Молдови важко проїхати — затори на трасі Одеса-Рені

До Молдови важко проїхати — затори на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 15:25
Оновлено: 15:36
Рух на трасі Одеса–Рені 12 листопада: затори до молдовського кордону та рекомендації водіям
Авто в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Рух на трасі Одеса–Рені у середу, 12 листопада, у бік молдовського кордону сповільнений. На деяких ділянках утворюються затори та місцеві обмеження. Водіям радять заздалегідь планувати поїздку та враховувати додатковий час у дорозі. У зворотному напрямку, до румунського кордону, рух відбувається без проблем.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються затори на декількох ділянках дороги. Затримки зафіксовані біля Нижньодністровського парку перед кордоном та на виїзді з Одеси. Подорож до кордону триватиме 1 годину 16 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Сьогодні рух до Орлівки проходить без ускладнень, заторів і черг. Поїздка до пункту пропуску на Дунаї триває близько 4 годин. Водіям доступний альтернативний маршрут, який частково проходить через Молдову.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух до Рені зараз проходить без заторів і затримок. Дорога займає понад 4 годин. Також доступний альтернативний маршрут, що переважно проходить через територію Молдови.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, на яких КПП сьогодні спостерігаються черги. Також ми писали про те, які японскі авто не варто купувати.

Одеса КПП дороги Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
