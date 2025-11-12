Рух на трасі Одеса–Рені 12 листопада: затори до молдовського кордону та рекомендації водіям

Авто в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Рух на трасі Одеса–Рені у середу, 12 листопада, у бік молдовського кордону сповільнений. На деяких ділянках утворюються затори та місцеві обмеження. Водіям радять заздалегідь планувати поїздку та враховувати додатковий час у дорозі. У зворотному напрямку, до румунського кордону, рух відбувається без проблем.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються затори на декількох ділянках дороги. Затримки зафіксовані біля Нижньодністровського парку перед кордоном та на виїзді з Одеси. Подорож до кордону триватиме 1 годину 16 хвилин. Реклама Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Сьогодні рух до Орлівки проходить без ускладнень, заторів і черг. Поїздка до пункту пропуску на Дунаї триває близько 4 годин. Водіям доступний альтернативний маршрут, який частково проходить через Молдову.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух до Рені зараз проходить без заторів і затримок. Дорога займає понад 4 годин. Також доступний альтернативний маршрут, що переважно проходить через територію Молдови.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

