Рух на трасі Одеса–Рені 12 листопада: затори до молдовського кордону та рекомендації водіям

До Молдови важко проїхати — затори на трасі Одеса-Рені
Рух на трасі Одеса–Рені у середу, 12 листопада, у бік молдовського кордону сповільнений. На деяких ділянках утворюються затори та місцеві обмеження. Водіям радять заздалегідь планувати поїздку та враховувати додатковий час у дорозі. У зворотному напрямку, до румунського кордону, рух відбувається без проблем.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються затори на декількох ділянках дороги. Затримки зафіксовані біля Нижньодністровського парку перед кордоном та на виїзді з Одеси. Подорож до кордону триватиме 1 годину 16 хвилин.
Затори до Орлівки
Сьогодні рух до Орлівки проходить без ускладнень, заторів і черг. Поїздка до пункту пропуску на Дунаї триває близько 4 годин. Водіям доступний альтернативний маршрут, який частково проходить через Молдову.
Затори на Рені
Рух до Рені зараз проходить без заторів і затримок. Дорога займає понад 4 годин. Також доступний альтернативний маршрут, що переважно проходить через територію Молдови.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, на яких КПП сьогодні спостерігаються черги. Також ми писали про те, які японскі авто не варто купувати.
Читайте Новини.LIVE!