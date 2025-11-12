Движение на трассе Одесса-Рени 12 ноября: пробки до молдавской границы и рекомендации водителям

В Молдову трудно проехать — пробки на трассе Одесса-Рени
Движение на трассе Одесса-Рени в среду, 12 ноября, в сторону молдавской границы замедлено. На некоторых участках образуются пробки и местные ограничения. Водителям советуют заранее планировать поездку и учитывать дополнительное время в пути. В обратном направлении, к румынской границе, движение происходит без проблем.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются пробки на нескольких участках дороги. Задержки зафиксированы возле Нижнеднестровского парка перед границей и на выезде из Одессы. Путешествие до границы продлится 1 час 16 минут.
Пробки до Орловки
Сегодня движение в Орловку проходит без осложнений, пробок и очередей. Поездка до пункта пропуска на Дунае длится около 4 часов. Водителям доступен альтернативный маршрут, который частично проходит через Молдову.
Пробки на Рени
Движение в Рени сейчас проходит без пробок и задержек. Дорога занимает более 4 часов. Также доступен альтернативный маршрут, который преимущественно проходит через территорию Молдовы.
Напомним, мы сообщали о том, на каких КПП сегодня наблюдаются очереди. Также мы писали о том, какие японские авто не стоит покупать.
Читайте Новини.LIVE!