Движение на трассе Одесса-Рени 12 ноября: пробки до молдавской границы и рекомендации водителям

Авто в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Движение на трассе Одесса-Рени в среду, 12 ноября, в сторону молдавской границы замедлено. На некоторых участках образуются пробки и местные ограничения. Водителям советуют заранее планировать поездку и учитывать дополнительное время в пути. В обратном направлении, к румынской границе, движение происходит без проблем.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются пробки на нескольких участках дороги. Задержки зафиксированы возле Нижнеднестровского парка перед границей и на выезде из Одессы. Путешествие до границы продлится 1 час 16 минут. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Сегодня движение в Орловку проходит без осложнений, пробок и очередей. Поездка до пункта пропуска на Дунае длится около 4 часов. Водителям доступен альтернативный маршрут, который частично проходит через Молдову.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение в Рени сейчас проходит без пробок и задержек. Дорога занимает более 4 часов. Также доступен альтернативный маршрут, который преимущественно проходит через территорию Молдовы.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

