Україна
До Молдови виїзд ускладнено — де затори на трасі Одеса-Рені

До Молдови виїзд ускладнено — де затори на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 13:40
Значні затори на трасі Одеса–Рені 5 січня 2024 — як уникнути затримок у дорозі
Авто стоять на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У понеділок, 5 січня, на автодорозі Одеса–Рені у напрямку до кордону з Молдовою утворилися значні затори, через які водіям доводиться тривалий час стояти у чергах. При цьому слід звернути увагу, що додаток Google Maps не завжди коректно відображає актуальні умови руху та може пропонувати маршрути, які не враховують реальні затори. Рекомендується планувати поїздку завчасно, враховувати можливі затримки та стежити за оновленнями щодо ситуації на трасі.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

На під’їзді до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" виникли затори біля села Маяки та в районі Нижньодністровського парку. Час у дорозі до кордону становить приблизно 1 годину 20 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух у бік КПП "Орлівка" проходить без затримок. Затори можливі лише на під’їзді до транзитної зони КПП "Паланка". На самому пункті пропуску "Орлівка" черги відсутні. Орієнтовний час у дорозі становить близько 4 годин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух у напрямку Рені відбувається без затримок. Після подолання транзитної зони на КПП "Паланка" проїзд значно спрощується. Загальний час у дорозі перевищує 4 години 20 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, на яких ще КПП України є затори. Також ми писали про те, засновник бренду Koenigsegg знайшов заміну електромобілям.

Одеса кордон КПП дороги авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
