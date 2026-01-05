Видео
Україна
Видео

В Молдову выезд затруднен — где пробки на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 13:40
Значительные пробки на трассе Одесса-Рени 5 января 2024 - как избежать задержек в дороге
Авто стоят на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В понедельник, 5 января, на автодороге Одесса-Рени по направлению к границе с Молдовой образовались значительные пробки, из-за которых водителям приходится длительное время стоять в очередях. При этом следует обратить внимание, что приложение Google Maps не всегда корректно отображает актуальные условия движения и может предлагать маршруты, которые не учитывают реальные пробки. Рекомендуется планировать поездку заблаговременно, учитывать возможные задержки и следить за обновлениями по ситуации на трассе.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

На подъезде к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" возникли пробки возле села Маяки и в районе Нижнеднестровского парка. Время в пути до границы составляет примерно 1 час 20 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение в сторону КПП "Орловка" проходит без задержек. Пробки возможны только на подъезде к транзитной зоне КПП "Паланка". На самом пункте пропуска "Орловка" очереди отсутствуют. Ориентировочное время в пути составляет около 4 часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение в направлении Рени происходит без задержек. После преодоления транзитной зоны на КПП "Паланка" проезд значительно упрощается. Общее время в пути превышает 4 часа 20 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, на каких еще КПП Украины есть пробки. Также мы писали о том, основатель бренда Koenigsegg нашел замену электромобилям.

