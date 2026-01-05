Значительные пробки на трассе Одесса-Рени 5 января 2024 - как избежать задержек в дороге

В Молдову выезд затруднен — где пробки на трассе Одесса-Рени
В понедельник, 5 января, на автодороге Одесса-Рени по направлению к границе с Молдовой образовались значительные пробки, из-за которых водителям приходится длительное время стоять в очередях. При этом следует обратить внимание, что приложение Google Maps не всегда корректно отображает актуальные условия движения и может предлагать маршруты, которые не учитывают реальные пробки. Рекомендуется планировать поездку заблаговременно, учитывать возможные задержки и следить за обновлениями по ситуации на трассе.
На подъезде к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" возникли пробки возле села Маяки и в районе Нижнеднестровского парка. Время в пути до границы составляет примерно 1 час 20 минут.
Движение в сторону КПП "Орловка" проходит без задержек. Пробки возможны только на подъезде к транзитной зоне КПП "Паланка". На самом пункте пропуска "Орловка" очереди отсутствуют. Ориентировочное время в пути составляет около 4 часов.
Движение в направлении Рени происходит без задержек. После преодоления транзитной зоны на КПП "Паланка" проезд значительно упрощается. Общее время в пути превышает 4 часа 20 минут.
