Затори на трасі Одеса–Рені 16 грудня: затримки на кордоні з Молдовою

Машини в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, у вівторок, 16 грудня, на трасі Одеса–Рені спостерігаються значні затори у напрямку кордону з Молдовою. Водіям варто враховувати можливі затримки та планувати поїздку заздалегідь.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

На шляху до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися сильні затори. Скупчення машин фіксується на під’їзді до кордону та безпосередньо на самому КПП "Паланка". Шлях до кордону займе близько 1 години 21 хвилин. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Старокозачого

Рух у бік КПП "Старокозаче" також завантажений. Затори утворилися біля КПП "Паланка". На Самому пункті пропуску "Старокозаче" затримок не зафіксовано. Орієнтовний час у дорозі становить понад півтори години.

Затори до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух у напрямку Рені поблизу молдовського кордону наразі уповільнений. Проте після проходження транзитної зони на пункті пропуску "Паланка" дорога значно розвантажується, що дозволяє рухатися без затримок і зупинок. Загальний час у дорозі становить близько 4,5 години.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

