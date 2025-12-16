Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса До Молдови виїзд ускладнено — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

До Молдови виїзд ускладнено — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 14:44
Затори на трасі Одеса–Рені 16 грудня: затримки на кордоні з Молдовою
Машини в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, у вівторок, 16 грудня, на трасі Одеса–Рені спостерігаються значні затори у напрямку кордону з Молдовою. Водіям варто враховувати можливі затримки та планувати поїздку заздалегідь. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори до Молдови

На шляху до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися сильні затори. Скупчення машин фіксується на під’їзді до кордону та безпосередньо на самому КПП "Паланка". Шлях до кордону займе близько 1 години 21 хвилин.

Затори до Молдови
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Старокозачого

Рух у бік КПП "Старокозаче" також завантажений. Затори утворилися біля КПП "Паланка". На Самому пункті пропуску "Старокозаче" затримок не зафіксовано. Орієнтовний час у дорозі становить понад півтори години.

Затори до Молдови
Затори до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух у напрямку Рені поблизу молдовського кордону наразі уповільнений. Проте після проходження транзитної зони на пункті пропуску "Паланка" дорога значно розвантажується, що дозволяє рухатися без затримок і зупинок. Загальний час у дорозі становить близько 4,5 години.

Затори до Молдови
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи варто купувати вживаний автомобіль Nissan Qashqai другого покоління. Також ми писали про те, які речі заборонено перевозити в авто у Польщі.

Одеса кордон КПП дороги авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації