Пробки на трассе Одесса-Рени 16 декабря: задержки на границе с Молдовой

Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, во вторник, 16 декабря, на трассе Одесса-Рени наблюдаются значительные пробки в направлении границы с Молдовой. Водителям стоит учитывать возможные задержки и планировать поездку заранее.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки в Молдову

На пути к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались сильные пробки. Скопление машин фиксируется на подъезде к границе и непосредственно на самом КПП "Паланка". Путь до границы займет около 1 часа 21 минуты. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Староказачьего

Движение в сторону КПП "Староказачье" также загружено. Пробки образовались возле КПП "Паланка". На самом пункте пропуска "Староказачье" задержек не зафиксировано. Ориентировочное время в пути составляет более полутора часов.

Пробки до Староказачьего. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение в направлении Рени вблизи молдавской границы пока замедлено. Однако после прохождения транзитной зоны на пункте пропуска "Паланка" дорога значительно разгружается, что позволяет двигаться без задержек и остановок. Общее время в пути составляет около 4,5 часа.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, стоит ли покупать подержанный автомобиль Nissan Qashqai второго поколения. Также мы писали, какие вещи запрещено перевозить в авто в Польше.