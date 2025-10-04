Погіршення погоди 4 жовтня в Одесі і області: дощ, грози та сильний вітер до 17 м/с

Люди йдуть під дощем в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 4 жовтня в Одесі та області прогнозують погіршення погоди. Очікується дощ, місцями з грозою, а пориви вітру сягатимуть 17 м/с. Температура моря вже буде помітно холоднішою — +15…+16 °C

Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарно. Синоптики прогнозують помірний дощ. Вітер південний, 9-14 м/с. Вночі температура повітря впаде до +12…+14 °C, вдень підніметься до +17…+19 °C.

Погода в Одеській області

В Одеській області також прогнозують хмарну погоду. Вдень помірний дощ. Повітря прогріється до +14…+19 °C, вночі впаде до +9…+14 °C. Видимість на автошляхах буде доброю.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Температура морської води на узбережжі Одеси

Море вже буде достатньо прохолодним. Сьогодні воно триматиметься на рівні +15…+16 °C. Синоптики прогнозують значне хвилювання. Тому закликають не йти на пляж.

