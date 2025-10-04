Ухудшение погоды 4 октября в Одессе и области: дождь, грозы и сильный ветер до 17 м/с

К морю в Одессе лучше не идти — какой будет сегодня погода
Сегодня, 4 октября в Одессе и области прогнозируют ухудшение погоды. Ожидается дождь, местами с грозой, а порывы ветра будут достигать 17 м/с. Температура моря уже будет заметно холоднее — +15...+16 °C
Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет облачно. Синоптики прогнозируют умеренный дождь. Ветер южный, 9-14 м/с. Ночью температура воздуха упадет до +12...+14 °C, днем поднимется до +17...+19 °C.
Погода в Одесской области
В Одесской области также прогнозируют облачную погоду. Днем умеренный дождь. Воздух прогреется до +14...+19 °C, ночью упадет до +9...+14 °C. Видимость на автодорогах будет хорошей.
Температура морской воды на побережье Одессы
Море уже будет достаточно прохладным. Сегодня оно будет держаться на уровне +15...+16 °C. Синоптики прогнозируют значительное волнение. Поэтому призывают не идти на пляж.
Напомним, синоптик Диденко дала прогноз погоды на выходные. Также мы писали о том, что на Киевщине прогнозируют потепление.
Читайте Новини.LIVE!