До Одещини приїхав морський біолог з Британії: з якою ціллю

Науковець планує відновлювати природу після війни

Морський біолог з Британії відвідав Тузлівські лимани на Одещині й пообіцяв допомагати відновленню дикої природи. Разом зі співробітниками парку Стюарт Вілсон дослідив чорноморське узбережжя, де навесні та влітку море викидало загиблих дельфінів.

Про це розповів еколог Іван Русєв.

"Провели необхідну пошукову роботу вздовж морського берегу, огляділи всі черепа, хребти знайдених раніше китоподібних. Обговорили кроки по збереженню дельфінів, шляхи необхідної міжнародної допомоги. Ознайомили гостя с родзинкою національного природного парку — рідкісними та звичайними птахами, яких було навколо кордону біля 10000", — написав Русєв.

Також британець обговорив зі співробітниками національного парку кроки з пошуку партнерів у Європі задля вирішення питань відновлення дикої природи Одещини та України в цілому після перемоги у війні.

Масштабне російське вторгнення перевернуло життя догори дригом не тільки на землі, але й в підводному світі Чорного моря. Масова смерть дельфінів може призвести до екологічної катастрофи.

Скільки загинуло дельфінів

З 24 лютого в Чорному морі загинуло близько 50 тисяч дельфінів. Крім того, деякі з них отримали контузії й через це не попливли зимувати на глибини, а залишились на мілководді, де для них дуже мало їжі.

Нагадаємо, прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури відкрили кримінальне провадження проти рф за фактом масового знищення дельфінів. Також прокуратура надіслала запити про надання міжнародної правової допомоги до Республіки Болгарія, Турецької Республіки та Румунії щодо встановлення аналогічних випадків загибелі ссавців.

Крім масової загибелі морських ссавців, цьогоріч на Одещині зимувати лишилося багато птахів. Качки, гуси та лебеді дезорієнтовані через зміни у кліматі та військові дії в Україні.