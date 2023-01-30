Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Відновлення природи: до Одещини приїхав морський біолог з Британії arrow

Відновлення природи: до Одещини приїхав морський біолог з Британії

30 січня 2023 11:58
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Світлана Довжук
До Одещини приїхав морський біолог з Британії: з якою ціллю
Науковець планує відновлювати природу після війни
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Світлана Довжук

Морський біолог з Британії відвідав Тузлівські лимани на Одещині й пообіцяв допомагати відновленню дикої природи. Разом зі співробітниками парку Стюарт Вілсон дослідив чорноморське узбережжя, де навесні та влітку море викидало загиблих дельфінів.

Про це розповів еколог Іван Русєв. 

Читайте також:

"Провели необхідну пошукову роботу вздовж морського берегу, огляділи всі черепа, хребти знайдених раніше китоподібних. Обговорили кроки по збереженню дельфінів, шляхи необхідної міжнародної допомоги. Ознайомили гостя с родзинкою національного природного парку — рідкісними та звичайними птахами, яких було навколо кордону біля 10000", — написав Русєв. 

Також британець обговорив зі співробітниками національного парку кроки з пошуку партнерів у Європі задля вирішення питань відновлення дикої природи Одещини та України в цілому після перемоги у війні.

Масштабне російське вторгнення перевернуло життя догори дригом не тільки на землі, але й в підводному світі Чорного моря. Масова смерть дельфінів може призвести до екологічної катастрофи. 

Скільки загинуло дельфінів

З 24 лютого в Чорному морі загинуло близько 50 тисяч дельфінів. Крім того, деякі з них отримали контузії й через це не попливли зимувати на глибини, а залишились на мілководді, де для них дуже мало їжі. 

Нагадаємо, прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури відкрили кримінальне провадження проти рф за фактом масового знищення дельфінів. Також прокуратура надіслала запити про надання міжнародної правової допомоги до Республіки Болгарія, Турецької Республіки та Румунії щодо встановлення аналогічних випадків загибелі ссавців.

Крім масової загибелі морських ссавців, цьогоріч на Одещині зимувати лишилося багато птахів. Качки, гуси та лебеді дезорієнтовані через зміни у кліматі та військові дії в Україні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

13:55 Росія відмовляється від переговорів з Україною і Заходом: який привід знайшло МЗС рф

13:51 "Динамо" може втратити другого форварда за тиждень: хто піде з київського клубу

Новина з фото

13:49 У Пакистані підірвали мечеть, щонайменше 28 загиблих

13:45 "Я — переселенка, тож кому, як не мені, знати, що потрібно нашим українцям": у Львові відкрили прихисток "Безпечне місце"

13:35 Мобілізація в Україні 2023: які хвороби звільняють від служби в ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:34 Повернення не вийшло: концерти зрадника Міші Марвіна скасовують у росії

13:28 ​​​​​​​Росіяни завдали удару по Харківщині: є загиблі і поранені

13:23 ПриватБанк оголосив збір 31 млн грн на екіпірування пілотів

13:19 Польща може передати винищувачі F-16 для України: яка умова

Новина з фото

13:15 "Працювали" під час комендантської години: у Києві затримали серійних викрадачів авто

Новина з відео

07:41 В Ірані прогриміли нові вибухи: що відомо

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 30 січня: Терезам — розв'язання складних питань, Рибам — продуктивний день

Новина з відео

06:40 ​​​​​​​Нічний удар по харківській багатоповерхівці: загинула щонайменше одна людина

Новина з відео

23:02 Останнє інтерв’ю: загиблий очільник МВС Монастирський розповів, чого хотів би найбільше

Новина з відео

22:47 Обстріл херсонського порту: екіпаж пошкодженого судна локалізував витік нафти у Дніпро

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:17 Зеленський написав листа Макрону через допуск росіян до Олімпіади-2024

Новина з відео

19:26 Американець після перелому спини встановив рекорд Гіннеса на дев'ятиметровому одноколісному велосипеді

Ексклюзив

17:25 Купити поїсти та заплатити за комуналку: скільки одеситам потрібно заробляти в місяць для комфортного життя

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Новина з відео

14:45 Ворог готовий до нового удару з Чорного моря, — Братчук

08:00 Насильники, грабіжники, вбивці: як у росії реагують на масове повернення зеків Пригожина

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Ексклюзив

13:00 Вартість хліба може зрости: які передумови для цього є на Одещині

Ексклюзив

12:00 "Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

Ексклюзив

08:00 Українська зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Кораблі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:00 П'ять правил, як розмовляти з прихильниками теорій змови

14:30 Схуднути ефективно і без страждань: які невеликі зміни треба внести до щоденної рутини

Ексклюзив

12:00 Пів трильйона на борги: чи зможе Україна розрахуватися за своїми зобов'язаннями у 2023 році

Ексклюзив

11:00 Одеські ринки заполонили імпортні продукти: наскільки сильно це вплинуло на ціни

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 45-й. У Білорусі почали зникати "чмобіки"

Актуальне по темі

None 30 Січень 13:50

"Динамо" може втратити другого форварда за тиждень: хто піде з київського клубу

None 30 Січень 13:49

У Пакистані підірвали мечеть, щонайменше 28 загиблих

None 30 Січень 13:45

"Я — переселенка, тож кому, як не мені, знати, що потрібно нашим українцям": у Львові відкрили прихисток "Безпечне місце"

None 30 Січень 13:20

Мобілізація в Україні 2023: які хвороби звільняють від служби в ЗСУ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB