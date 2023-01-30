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Восстановление природы: в Одесскую область приехал морской биолог с Британии

30 января 2023 11:58
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Светлана Довжук
В Одесскую область приехал морской биолог из Британии: с какой целью
Ученый планирует восстанавливать природу после войны
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Светлана Довжук

Морской биолог из Британии посетил Тузловские лиманы в Одесской области и пообещал помогать восстановлению дикой природы. Вместе с сотрудниками парка Стюарт Уилсон исследовал черноморское побережье, где весной и летом море выбрасывало погибших дельфинов.

Об этом рассказал эколог Иван Русев.

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"Провели необходимую поисковую работу вдоль морского берега, осмотрели все черепа, хребты найденных ранее китообразных. Обсудили шаги по сохранению дельфинов, пути необходимой международной помощи. Ознакомили гостя с изюминкой национального природного парка — редкими и обычными птицами, которых было вокруг границы около 10000", — написал Русев.

Также британец обсудил с сотрудниками национального парка шаги по поиску партнеров в Европе для решения вопросов восстановления дикой природы Одесчины и Украины после победы в войне.

Масштабное русское вторжение перевернуло жизнь вверх дном не только на земле, но и в подводном мире Черного моря. Массовая смерть дельфинов может привести к экологической катастрофе.

Сколько погибло дельфинов

С 24 февраля в Черном море погибли около 50 тысяч дельфинов. Кроме того, некоторые из них получили контузии и поэтому не поплыли зимовать на глубины, а остались на мелководье, где для них очень мало еды.

Напомним, прокуроры Специализированной экологической прокуратуры открыли уголовное производство против россии по факту массового уничтожения дельфинов. Также прокуратура направила запросы о предоставлении международной правовой помощи в Республику Болгарию, Турецкую Республику и Румынию по установлению аналогичных случаев гибели млекопитающих.

Кроме массовой гибели морских млекопитающих, на Одесчине зимовать осталось много птиц. Утки, гуси и лебеди дезориентированы из-за изменений в климате и военных действий в Украине.

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