В Одесскую область приехал морской биолог из Британии: с какой целью

Ученый планирует восстанавливать природу после войны

Морской биолог из Британии посетил Тузловские лиманы в Одесской области и пообещал помогать восстановлению дикой природы. Вместе с сотрудниками парка Стюарт Уилсон исследовал черноморское побережье, где весной и летом море выбрасывало погибших дельфинов.

Об этом рассказал эколог Иван Русев.

"Провели необходимую поисковую работу вдоль морского берега, осмотрели все черепа, хребты найденных ранее китообразных. Обсудили шаги по сохранению дельфинов, пути необходимой международной помощи. Ознакомили гостя с изюминкой национального природного парка — редкими и обычными птицами, которых было вокруг границы около 10000", — написал Русев.

Также британец обсудил с сотрудниками национального парка шаги по поиску партнеров в Европе для решения вопросов восстановления дикой природы Одесчины и Украины после победы в войне.

Масштабное русское вторжение перевернуло жизнь вверх дном не только на земле, но и в подводном мире Черного моря. Массовая смерть дельфинов может привести к экологической катастрофе.

Сколько погибло дельфинов

С 24 февраля в Черном море погибли около 50 тысяч дельфинов. Кроме того, некоторые из них получили контузии и поэтому не поплыли зимовать на глубины, а остались на мелководье, где для них очень мало еды.

Напомним, прокуроры Специализированной экологической прокуратуры открыли уголовное производство против россии по факту массового уничтожения дельфинов. Также прокуратура направила запросы о предоставлении международной правовой помощи в Республику Болгарию, Турецкую Республику и Румынию по установлению аналогичных случаев гибели млекопитающих.

Кроме массовой гибели морских млекопитающих, на Одесчине зимовать осталось много птиц. Утки, гуси и лебеди дезориентированы из-за изменений в климате и военных действий в Украине.