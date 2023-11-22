До Одеси могла потрапити партія небезпечних мандаринів

Мандарини у супермаркеті. Фото: pixabay

Єгипетські мандарини, які потрапили на прилавки одеських магазинів, містять диаметот. Хімічна речовина є пестицидом, який використовують у боротьбі зі шкідливими комахами.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

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"Звертаємося до операторів ринку: в разі виявлення вказаної партії товару в обігу просимо повідомити Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області", — йдеться у повідомленні.

Як звʼязатися з відомством

адреса — вул. 7-а Пересипська, 6,

номер телефону — +380 (48) 716 13 01,

електронна пошта — [email protected].

Які наслідки отруєння диметоатом

При потраплянні до організму людини через рот, пори шкіри або при вдиханні диметоат викликає діарею, нудоту, пітливість, розмитість зору, важке дихання.

Згідно з деякими дослідженнями, диметоат може мати карциногенний потенціал, що збільшує ризик розвитку ракових захворювань.

Нагадаємо, що в Україні впали у ціні цитрусові — апельсин та мандарин. Середня вартість знизилася з 61,12 до 48,64 грн/кг.