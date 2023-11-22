В Одессу могла попасть партия опасных мандаринов

Мандарины в супермаркете. Фото: pixabay

Египетские мандарины, попавших на прилавки одесских магазинов, содержат диаметот. Химическое вещество является пестицидом, используемым в борьбе с вредными насекомыми.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

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"Обращаемся к операторам рынка: в случае обнаружения указанной партии товара в обращении просим сообщить Главному управлению Госпродпотребслужбы в Одесской области", — говорится в сообщении.

Как связаться с ведомством

адрес — ул. 7-я Пересыпская, 6,

номер телефона — +380 (48) 716 13 01,

электронная почта — [email protected].

Какие последствия отравления диметоатом

При попадании в организм человека через рот, поры кожи или при вдыхании диметоат вызывает диарею, тошноту, потливость, размытость зрения, тяжелое дыхание.

Согласно некоторым исследованиям, диметоат может иметь канцерогенный потенциал, что увеличивает риск развития раковых заболеваний.

Напомним, что в Украине упали в цене цитрусовые — апельсин и мандарин. Средняя стоимость снизилась с 61,12 до 48,64 грн/кг.