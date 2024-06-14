Бріджит Брінк приїхала до Одеси

Посол США в Україні Бріджит Брінк. Фото: twitter/USAmbKyiv

Сьогодні до міста Одеси приїхала Бріджит Брінк — посол США в Україні. Її візит сприятиме зміцненню двосторонніх відносин між Україною та Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомили на сторінці посольства у сомережі Х.

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Чудово повернутися до Одеси, перлини Чорного моря - міста, в якому багата культурна спадщина поєднується з силою та рішучістю його мешканців. pic.twitter.com/NLMaruSd21 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 14, 2024

Посол США прибула до Одеси потягом сьогодні, 14 червня. Візит Бріджит Бірк до південного міста України підкреслює важливість міжнародної підтримки та солідарності нашою країною.

"Чудово повернутися до Одеси, перлини Чорного моря — міста, в якому багата культурна спадщина поєднується з силою та рішучістю його мешканців", — зазначено у повідомленні посольства.

Нагадаємо, що посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк заявила, що Штати не підтримують удари американською зброєю по території Росії. За її словами, Америка прагне допомагати Україні захистити себе.

Також раніше вона відреагувала на ухвалення Сенатом США законопроєкту, що передбачає допомогу ЗСУ. Вона подякувала лідерам більшості та меншості в Сенаті та двопартійній групі сенаторів.