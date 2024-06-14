Бриджит Бринк приехала в Одессу

Посол США в Украине Бриджит Бринк. Фото: twitter/USAmbKyiv

Сегодня в Одессу приехала Бриджит Бринк — посол США в Украине. Ее визит будет способствовать укреплению двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщили на странице посольства в сети Х.

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Прекрасно вернуться в Одессу, жемчужину Черного моря - город, в котором богатое культурное наследие сочетается с силой и решительностью его жителей. pic.twitter.com/NLMaruSd21 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 14, 2024

Посол США прибыла в Одессу на поезде сегодня, 14 июня. Визит Бриджит Бирк в южный город Украины подчеркивает важность международной поддержки и солидарности нашей страной.

"Великолепно вернуться в Одессу, жемчужину Черного моря — город, в котором богатое культурное наследие сочетается с силой и решительностью его жителей" , — говорится в сообщении посольства.

Напомним, что посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк заявила, что Штаты не поддерживают удары американским оружием по территории России. По ее словам, Америка стремится помогать Украине защитить себя.

Также ранее она отреагировала на принятие Сенатом США предусматривающего помощь ВСУ законопроекта. Она поблагодарила лидеров большинства и меньшинства в Сенате и двухпартийную группу сенаторов.