Прогноз погоди в Одесі сьогодні, 26 травня

До Одеси завітала літня спека — синоптики порадували прогнозом погоди на сьогодні
Погода в Одесі у неділю, 26 травня, буде ясною та по-справжньому літньою. Опадів не передбачається, але в цілому очікується теплий та сонячний день. Після обіду повітря прогріється до +25 °C, а температура морської води становитиме +20 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі +13...+15 °C, вдень +23...+25 °C.
- Температура морської води +19...+20 °C.
- Вітер південно-східний, 4-10 м/с.
Прогноз погоди в Одеській області
- Переважно сонячно.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +10...+15 °C, вдень +22...+27 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
Також на Одещині погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення пожеж, а саме у таких містах та селищах: Ізмаїл, Вилкове, Болград, Сарата, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Роздільна, Сербка, Затишшя, Любашівка.
Прогноз погоди в Україні на 26 травня
Погода в Україні завтра, 26 травня, накриє деякі області дощами. До того ж місцями очікується зменшення температури повітря. У більшості областей сьогодні буде сухо та сонячно. На півдні та в Дніпропетровській області очікуються дощі, а в Криму — зливи.
За словами синоптика Наталки Діденко, температура повітря особливо не зміниться. Очікується +23...+27 °C. Більш свіже повітря очікується в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській областях, а також в Приазов'ї та Криму. Там місцями буде +19...+22 °C.
Нагадаємо, над Україною в ніч проти п'ятниці, 24 травня, неозброєним оком можна було побачити Місяць золотого забарвлення. Захопливим небесним явищем похизувалися користувачі соцмереж.
Читайте Новини.LIVE!