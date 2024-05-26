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До Одеси завітала літня спека — синоптики порадували прогнозом погоди на сьогодні

26 травня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі сьогодні, 26 травня
Пара гуляє на Приморському бульварі в Одесі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі у неділю, 26 травня, буде ясною та по-справжньому літньою. Опадів не передбачається, але в цілому очікується теплий та сонячний день. Після обіду повітря прогріється до +25 °C, а температура морської води становитиме +20 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура вночі +13...+15 °C, вдень +23...+25 °C.
  • Температура морської води +19...+20 °C.
  • Вітер південно-східний, 4-10 м/с.
Погода в Одесі 26 травня
Детальний прогноз погоди в Одесі на 26 травня. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Переважно  сонячно.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +10...+15 °C, вдень +22...+27 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Погода в Одеській області 26 травня
Детальний прогноз погоди в Одеській області на 26 травня. Фото: скриншот

Також на Одещині погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення пожеж, а саме у таких містах та селищах: Ізмаїл, Вилкове, Болград, Сарата, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Роздільна, Сербка, Затишшя, Любашівка. 
 

Прогноз погоди в Україні на 26 травня

Погода в Україні завтра, 26 травня, накриє деякі області дощами. До того ж місцями очікується зменшення температури повітря. У більшості областей сьогодні буде сухо та сонячно. На півдні та в Дніпропетровській області очікуються дощі, а в Криму — зливи.

За словами синоптика Наталки Діденко, температура повітря особливо не зміниться. Очікується +23...+27 °C. Більш свіже повітря очікується в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській областях, а також в Приазов'ї та Криму. Там місцями буде +19...+22 °C.

Погода в Україні 26 травня
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, над Україною в ніч проти п'ятниці, 24 травня, неозброєним оком можна було побачити Місяць золотого забарвлення. Захопливим небесним явищем похизувалися користувачі соцмереж.

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