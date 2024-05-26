Прогноз погоды в Одессе сегодня, 26 мая.

Пара гуляет по Приморскому бульвару в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе в воскресенье, 26 мая, будет ясной и по-настоящему летней. Осадков не пронозируется, и в целом ожидается теплый и солнечный день. После обеда воздух прогреется до +25 °C, а температура морской воды составит +20 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +13...+15 °C, днем +23...+25 °C.

Температура морской воды +19...+20 °C.

Ветер юго-восточный, 4-10 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе на 26 мая. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Преимущественно солнечно.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью +10...+15 °C, днем +22...+27 °C.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области на 26 мая. Фото: скриншот

Также в Одесской области погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения пожаров, а именно в таких городах и поселках: Измаил, Вилково, Болград, Сарата, Белгород-Днестровский, Черноморск, Раздельная, Сербка, Затишье, Любашевка.

Прогноз погоды в Украине на 26 мая

Погода в Украине завтра, 26 мая, покроет некоторые области дождями. К тому же местами ожидается понижение температуры воздуха. В большинстве областей сегодня будет сухо и солнечно. На юге и Днепропетровской области ожидаются дожди, а в Крыму — ливни.

По словам синоптика Наталки Диденко, температура воздуха особо не изменится. Ожидается +23...+27 °C. Более свежий воздух ожидается в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областях, а также в Приазовье и Крыму. Там будет местами +19...+22 °C.

Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, над Украиной в ночь на пятницу, 24 мая, невооруженным глазом можно было увидеть Луну золотой окраски. Увлекательным небесным явлением похвастались пользователи соцсетей.