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До спалаху COVID готові — Одещина отримала нові вакцини

28 січня 2025 20:15
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції
Одещина отримала вакцини від COVID — скільки доз
Жінка з дитиною на руках. Фото: Новини.LIVE
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції

Одеська область отримала вакцини від коронавірусу COMIRNATY: 16800 доз для дорослих та 1100 доз для дітей. Всі вони сертифіковані та безпечні, і незабаром будуть відправлені до закладів охорони здоров'я.

Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

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Хто отримає вакцини

Нові вакцини отримають 23 медичні заклади області. У кожну ОТГ нададуть 1008 доз для дорослих та 40 доз для дітей віком від шести років. Доставлять препарати спеціалізованим транспортом з дотриманням умов так званого "холодового ланцюга".

Як не захворіти на новий вірус

В Україні вже зафіксовані випадки зараження новою інфекцією, і, на щастя, їхня кількість останніми днями не зростає. Проте кожен із нас може ще більше захистити себе, якщо вчасно дотримуватиметься простих, але важливих рекомендацій від МОЗ:

  • часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;
  • під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. Використану хустку варто негайно викинути та помити руки;
  • уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;
  • якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередню історію подорожей;
  • відвідуючи живі ринки в районах, в яких зараз фіксуються випадки нового коронавірусу, уникайте контакту з живими тваринами та поверхнями, які контактують з тваринами;
  • не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження. Із сирим м'ясом, молоком тощо слід поводитися обережно.

Нагадаємо, ми також писали про вірус, схожий на COVID-19, який поширюється у Китаї. А також про те, що кілька хворих з ним вже навіть виявили в Одеській області.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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