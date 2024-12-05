На Одещині баптист ухилився від служби в армії, як покарав суд

Баптистська церква на Одещині. Фото: ілюстративне/Yuriy Kvach

Чоловік прийшов до ТЦК за повісткою, але служити категорично відмовився. Причиною він назвав свої релігійні погляди. Але суддю це не переконало.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Комінтернівського районного суду.

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Подробиці справи

Підсудний розповів, що давно є вірянином церкви євангельських християн-баптистів. Релігія забороняє йому брати до рук зброю та приймати військову присягу. Свого часу він проходив альтернативну службу в армії, про що в нього є документи.

Отримавши повістку, чоловік звернувся до юриста. Той порадив йому взяти відстрочку по догляду за хворим батьком, а після завершення її дії надати заяву про альтернативну службу. Підсудний так і зробив. Згодом його батько помер і він отримав наступну повістку. ВЛК визнала чоловіка придатним до служби, а ТЦК направив до учбової частини. Обвинувачений вирішив туди не їхати, а обстоювати своє право на альтернативну службу.

Що вирішив суд

Суддя прийшов до висновку, що призов на військову службу по мобілізації не означає автоматично обов'язку брати до рук зброю. З огляду на його релігійні переконання, обвинувачений міг бути задіяний у ремонті техніки, будівництві укріплень, вивезенні поранених, перевезенні вантажів та виконанні інших функцій, не пов'язаних із використанням зброї. Тому суд визнав чоловіка винним і призначив покарання у вигляді трьох років ув'язнення.

Нагадаємо, в Одесі судили чоловіка, який тричі отримував повістки, але не приходив до ТЦК. А у Харкові від мобілізації намагався ухилитися студент-богослов.