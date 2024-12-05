В Одесской области баптист уклонился от службы в армии, как наказал суд

Баптистская церковь в Одесской области. Фото: иллюстративное/Yuriy Kvach

Мужчина пришел в ТЦК за повесткой, но служить категорически отказался. Причиной он назвал религиозные взгляды. Но судью это не убедило.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Коминтерновского районного суда.

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Подробности дела

Подсудимый рассказал, что давно верующий церкви евангельских христиан-баптистов. Религия запрещает ему брать в руки оружие и принимать военную присягу. В свое время он проходил альтернативную службу в армии, о чем у него есть документы.

Получив повестку, мужчина обратился к юристу. Тот посоветовал ему взять отсрочку по уходу за больным отцом, а по завершении ее действия предоставить заявление об альтернативной службе. Подсудимый так и поступил. Впоследствии его отец умер, и он получил следующую повестку. ВВК признала мужчину годным к службе, а ТЦК направил в учебную часть. Обвиняемый решил туда не ехать, а отстаивать свое право на альтернативную службу.

Что решил суд

Судья пришел к выводу, что призыв на военную службу по мобилизации не означает автоматически обязанности брать в руки оружие. В силу его религиозных убеждений обвиняемый мог быть задействован в ремонте техники, строительстве укреплений, вывозе раненых, перевозке грузов и выполнении других функций, не связанных с использованием оружия. Поэтому суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трех лет заключения.

Напомним, в Одессе судили мужчину, который трижды получал повестки, но не приходил в ТЦК. А в Харькове от мобилизации пытался увернуться студент-богослов.