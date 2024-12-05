В Одесской области баптист уклонился от службы в армии, как наказал суд

В тюрьму из-за веры — на Одесчине судили баптиста-уклониста
Мужчина пришел в ТЦК за повесткой, но служить категорически отказался. Причиной он назвал религиозные взгляды. Но судью это не убедило.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Коминтерновского районного суда.
Подробности дела
Подсудимый рассказал, что давно верующий церкви евангельских христиан-баптистов. Религия запрещает ему брать в руки оружие и принимать военную присягу. В свое время он проходил альтернативную службу в армии, о чем у него есть документы.
Получив повестку, мужчина обратился к юристу. Тот посоветовал ему взять отсрочку по уходу за больным отцом, а по завершении ее действия предоставить заявление об альтернативной службе. Подсудимый так и поступил. Впоследствии его отец умер, и он получил следующую повестку. ВВК признала мужчину годным к службе, а ТЦК направил в учебную часть. Обвиняемый решил туда не ехать, а отстаивать свое право на альтернативную службу.
Что решил суд
Судья пришел к выводу, что призыв на военную службу по мобилизации не означает автоматически обязанности брать в руки оружие. В силу его религиозных убеждений обвиняемый мог быть задействован в ремонте техники, строительстве укреплений, вывозе раненых, перевозке грузов и выполнении других функций, не связанных с использованием оружия. Поэтому суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трех лет заключения.
Напомним, в Одессе судили мужчину, который трижды получал повестки, но не приходил в ТЦК. А в Харькове от мобилизации пытался увернуться студент-богослов.
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