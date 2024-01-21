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До вечора без світла — у кого з одеситів сьогодні не буде електропостачання

21 січня 2024 11:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
До вечора без світла — у кого з одеситів сьогодні не буде електропостачання
Повідомлення про проведення ремонтних робіт. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 21 січня, частина мешканців Одеси залишилася без світла через проведення планово-аварійних робіт на мережах електропостачання. Компанія ДТЕК обіцяє відновити електропостачання до 19:00. Проте варто врахувати, що час відновлення може змінюватися в залежності від ходу робіт та інших обставин. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради

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  • вул. Середньофонтанська, 34-40, 
  • вул. Фонтанська дорога, 2, 
  • вул. Армійська, 7-11, 
  • вул. М.Говорова, 2, 
  • вул. Сегедська, 5-11, 
  • пров. Місячний, 1, 
  • вул. Транспортна, 9. 

Роботи до 19.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, українській енергосистемі вдалося пережити перший пік зимових холодів без аварійної допомоги та відключень електроенергії. Проте ця ситуація ще може змінитися не в найкращу сторону.

Також ми писали, що в Україні влада повернула можливість відключення електричної енергії споживачам, у яких накопичилася заборгованість за комунальні послуги. Рішення поширюється на побутових споживачів та підприємства, які не вважаються критичною інфраструктурою.

Одеса
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